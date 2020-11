A herpesz első jelei

Influenza-szerű tünetek

A herpeszvírus belobbanása esetén nem ritkák az erős megfázásra, influenzára is jellemző tünetek. Testszerte jelentkező fájdalom, szokatlan fáradtság, érzékeny, duzzadt nyirokcsomók a nyaki, vagy akár az ágyéki területen.

Fájdalmas hólyagocskák

A genitális herpesz egyik klasszikus tünete, hogy meglehetősen fájdalmas hólyagocskák jelennek meg a nemi szervek tájékán. Ezek a hólyagok ki is fakadnak. Afertőzésilyenkor a bőrön keresztül jut a szervezetbe, leginkább nemi érintkezés során. A vírust sok minden belobbanthatja, akár a fokozott stressz is, vagy az, ha valamilyen más betegség miatt az immunrendszerünk legyengül.

Intenzív viszketés

Ha nem találunk hólyagokat, viszont erős viszketés jelentkezik a nemi szervek tájékán, az is lehet herpeszvírus tünete. A test így is reagálhat arra, hogy a szervezetünk kapcsolatba került a vírussal.

A herpeszvírus-fertőzésnek már a hólyagok megjelenése előtt is lehetnek tünetei

Érzékeny, vörös foltok

Aherpesznem mindig okoz hólyagocskákat, olyan is van, hogy egyszerűen csak vörös foltok jelennek meg a bőrön, amikben mintha genny, váladék lenne. Lehetnek ezek apró fekélyek is, amelyeket a nemi szőrzet miatt nehéz észrevenni.

Hólyagok, sebek a szájon, illetve a száj körül

Az ajakherpesz klasszikus tünete - nagyon hasonlít azokhoz a hólyagokhoz, amelyeket a nemi szervek tájékán is észlelhetünk. Általában kifakadnak, és hosszas varasodás után, lassan és nehezen gyógyulnak. A hólyagok megjelenése előtt, alatt mindkét régióban tapasztalhatunk bizsergő, feszülő érzést is, ilyenkor a vírus az idegszöveget is érinti.

Forrás: prevention.com