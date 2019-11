Észrevétlenül teszi tönkre a szervezetet a cukorbetegség

Felmérések szerint a cukorbetegek 15 százalékával megesett már, hogy rosszullétük esetén nem kaptak megfelelő segítséget. További részleteket itt olvashat!

Egy cukorbeteg esetében nagyon fontos, hogy betartsa a diétás szabályokat

Sport és diéta az egészség kulcsa

Figyelem: az alacsony vércukorszint is veszélyes!

"A kezelési mód jóval nagyobb szabadságot enged a kettes típusú cukorbetegség esetén, a cukorértéket és a beteg reakcióit is figyelembe véve elég széles a paletta. Bizonyos esetben a rövidebb inzulinos kezelést felválthatja a gyógyszeres, vagy akár fordítva" - mondta el a témában Kocsis Erika háziorvos-szakorvosjelölt. Cukorbetegség a jelenlegi meghatározás értelmében akkor alakul ki, ha a vizsgálatok során az, illetve a cukorterhelés során a 120 perccel későbbi érték 11,1 mmol/l vagy magasabb. Kicsivel ez alatti értékek esetén diétáztatni kell a beteget, a fegyelmezett életmódváltozással ugyanis még lehet esély a cukorháztartás helyrebillentésére. Mivel a sejteket kiéhezteti a szőlőcukor hiánya, így azt a szervezetben lévő zsírok és fehérjék lebontásával próbálják kompenzálni, ettől a beteg fáradttá, enerválttá válik, ijesztőbb tüneteket azonban jellemzően nem produkál. Sok ember emiatt nem is tud a cukorbetegségéről, vagy egyszerűen félvállról veszi azt , holott kezeletlenül a magas vércukorszint komoly szervi problémákhoz is vezethet.Amíg nem érintett, a legtöbb embernek korlátozott ismerete van csupán a cukorbetegség veszélyéről. Legnagyobb kihívás az orvos részéről az, hogy a pácienssel elhitesse:. Mivel a kettes típus döntő többsége az egészségtelen életmód, átgondolatlan életvitel szülötte, a betegeket nagyon nehéz rávenni, hogy az évtizedek óta bevett szokásaikon változtatva váljanak önmegtartóztatóvá. "A kezelés kardinális pontja a diéta és a rendszeres testmozgás, ez azonban jelentős életmódbeli változásokat kíván. Tanácsos kellő időt szánni a beteg tájékoztatására, ahol kitérhetnek az okokra és a következményekre egyaránt" - mondta el a szakorvosjelölt. A testsúly normalizálásához olyan étrend kialakítását kell szorgalmazni, amelyben a zsírok, szénhidrátok és fehérjék a megfelelő arányban képviseltetik magukat.mindkét cukorbetegség esetén rendkívül fontos, hiszen a magas cukorszint károsíthatja a szem ideghártyáját, a vese kisereit, vegetatív működési zavarokat okoz. "Mivel sok esetben hosszú ideig élnek magas vércukorszinttel a betegek azelőtt, hogy a diagnózist felállítjuk, fontos megvizsgálni, hogy okozott-e már valamilyen mértékű szervi problémákat. Gondozásba kell venni a szemészeten, kardiológián és ideggyógyászaton ennek kiderítéséhez" - emelte ki Kocsis Erika.A legújabb tanulmányok kimutatták, hogy a magas vércukorszint mellett. Hipoglikémia esetén ugyanis jóval nagyobb az esélye az infarktusnak és az agyi érkatasztrófának . Azért is különösen veszélyes ez az állapot, mert semmilyen jelentősebb tünettel nem jár addig, amíg nincs nagyon nagy gond - hangsúlyozta az orvos. A páciensnek ezért javasolni kell a rendszeres vércukorszintmérést, hogy még időben felfedezhessék a betegséget.