3 dolog, amit az orvosi krimikből megtanulhatunk

Lefordítaná valaki, mit mondott az orvosom? Mindannyian találkoztunk már azzal a helyzettel, hogy ülünk az orvosunknál, aki csak magyarázza a leleteinket. Úgy teszünk, mintha minden szavát értenénk, ám nem leszünk sokkal okosabbak. Röpködnek a latin kifejezések, a szakszavak, a rendelés végére pedig nem marad idő, hogy ezeket hétköznapi nyelven is elmagyarázzák nekünk. Ezért nagy hangsúlyt kell fektetni az orvos-beteg kommunikációra, melynek három marginális pontja van. Kattintson a részletekért!

című sorozatban a főorvos és helyettese szánakozva figyelték kissé pohos, nem túlságosan kvalifikált kollégájukat, amint az a folyosón a betegek kezét megfogva, amagyarázza érthetően a betegséget és a gyógyítás folyamatát. A következő részben azonban nem szánakoztak, hanem csodálkoztak az új Ladán, amit a kevésbé tehetséges, de mégis közkedvelt és népszerű kolléga meg tudott venni. Aki ugyanis nem a hófehér köd magasából, hanem a betegágy mellől, emberségesen és részvéttel kommunikál , gyakran sikeresebb. A szaktudás fontos, de nem minden.Könnyen érvelhet bárki az egyes pont ellen: mi újság akkorháza körül? Ő aztán végképp nem lehet túlzott kedvességgel vádolni, mégis imádják. Álljunk meg egy pillanatra. Dr. House-t a betegek nem a modora, hanem a híres diagnosztikai képessége és tudása miatt keresik fel. Magát az orvost nem nagyon kedvelik, a kollégái a tudását tisztelik, de egyébként inkább tartanak tőle, mintsem szeretik. Dr. House specialista. Egy orvos egy dolgot tanulhat meg Dr. House-tól: a. Érdemes ilyen szemmel (is) nézni a filmet.és a hozzá hasonló sorozatok még egy fontos dolgot megtanítanak az orvosoknak, amire nem biztos, hogy elég figyelmet fordít az iskolai képzés. Azt, hogy. A beteg maga néha nem is jelent akkora kihívást, mint a hozzátartozó. Elmondani valakinek egy halálhírt , vagy éppen egy halálos betegségről beszélni, vagy egy kisgyermekkel megértetni egy változást - ezektől a helyzetektől mindenki joggal tart. Ezekben a sorozatokban olyan dialógusokat írnak profi rendezők, amelyeket a legtöbb ember elvár, ha hasonló helyzetbe kerül. Ha ilyen sorozatot látunk, érdemes ezeket a dialógusokat nagyon alaposan megfigyelni, és megérteni, mit miért mondanak. Megfigyelni, hogyan mondják, illetve milyenek a körülmények.A szereplők, a karakterek túlságosan karikírozottak az élethez képest. Mégis lehet belőlük tanulni akkor is, ha betegként vagy orvosként figyeljük őket. Megérthetjük belőle azt, hogy mit vár el a beteg -mert ezeket a filmeket az ő igényeikre szabva készítik.A cikk elkészítésben a Foglalj Orvost.hu nyújtott segítséget!