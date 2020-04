WHO: világszerte 5,9 millió ápoló hiányzik

"Az ápolószemélyzet képezi minden egészségügyi rendszer gerincét. Most közülük sokan a frontvonalon harcolnak a Covid-19 ellen" - jelentette ki Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója az új típusú koronavírus járványára utalva. A WHO európai irodája is méltatta az ápolószemélyzet erőfeszítéseit. "Nővérek, dajkák, és más egészségügyi dolgozók nélkül az egyes országok nem tudnák megnyerni a járványok elleni küzdelmet" - hangsúlyozta a koppenhágai székhelyű iroda az egészségügyi világnap alkalmából megjelent közleményében.

Applikációval segít a mentőszolgálat A koronavírussal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról is tájékozódhatunk az Országos Mentőszolgálat applikációjának segítségével. Részleteket itt olvashat.

"A Covid-19 elleni küzdelmünk ismét megmutatta, mennyire nélkülözhetetlen az ápolószakma a társadalom és mindannyiunk számára" - hangoztatta Hans Kluge, a WHO európai igazgatója. "A rendkívüli helyzettel és a legnehezebb munkakörülményekkel dacolva a nővérek az európai térségben, de szerte az egész világon bátorsággal, együttérzéssel és szakértelemmel szembesültek a kihívásokkal" - mondta. "A legnagyobb köszönetet és tiszteletet érdemlik ezért" - tette hozzá Kluge, sürgetve a kormányokat, hogy fordítsanak több pénzt az ápolószemélyzet bővítésére, kiképzésére, illetve továbbképzésére.