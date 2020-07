Új magánkórház nyílt Budapesten

Magyarországon egyedülálló privát egészségügyi szolgáltatási és működési modell meghonosításán dolgozik a mintegy 30 területen járóbeteg-ellátást kínáló Wáberer Medical Center, ahol az orvoscsapat és a specializált központok a főváros egyik legmodernebb diagnosztikai eszközparkjára támaszkodhatnak. A Budapest XII. kerületében található HillSide Irodaház 2500 négyzetméterén létrehozott központ fókuszában a megelőzési és gyógyítási hatékonyság áll. Ezt szolgálja a járóbeteg-ellátást támogató betegirányítási koncepció, illetve a WMC infrastruktúrájára épített, bejelentkezés nélkül is akut ellátást nyújtó Walk-IN Center.

Érkezéstől az ellátásig 4 óra alatt

Az emberek szerint a hálapénz már az egészségügy része Egy friss kutatás eredménye szerint a megkérdezettek több mint fele valamilyen okból elfogadja a hálapénzrendszert, azaz nem tartja korrupt cselekménynek. Részletek itt.

Ez utóbbi kategóriateremtő a hazai privát piacon: az azonnali betegellátáshoz szükséges sürgősségi kompetencia, infrastruktúra, szakorvosi és diagnosztikai háttér ugyanis a hazai magánszolgáltatóknál általában nem áll komplexen rendelkezésre. Itt egy órán belül megvizsgálják, majd szakszerűen ellátják az olyan hirtelen fellépő, nem életveszélyes, de gyors orvosi ellátást igénylő egészségügyi problémákat, mint a háztartási balesetek, sérülések, húzódások, rándulások, törések, sportsérülések, allergiás reakciók vagy rovarcsípések. A triázs (betegosztályozás) 5 perc alatt, az orvosi vizsgálat - beleértve az esetleg szükséges képalkotó vizsgálatokat leletezéssel együtt - 1 órán belül készül el, a páciens ellátása pedig legfeljebb 4 órán belül befejeződik.

"Sürgősségi főorvos vezeti a WMC járóbeteg-divízióját és a betegirányításban fontos szerepet játszó Walk-IN Centert is, amely nemcsak ellátja, de házon belül a megfelelő specialistához is irányítja az akut problémával hozzánk forduló betegeket. Ezzel elkerülhető a - még a magánegészségügyben is gyakori - "bolyongás a rendszerben", és a beteg válláról lekerül a teher, hogy tünetei vagy az interneten talált félinformációk alapján maga döntse el, milyen szakorvoshoz forduljon. Úgy gondoljuk, hogy ez az ügyfélbarát és megoldásorientált megközelítés markáns és egyedi versenyelőnyt biztosíthat számunkra a hazai magánegészségügyi piacon" - fogalmazott Dr. Mári Róbert, a WMC ügyvezető igazgatója.

A Wáberer Medical Centerben nem kell heteket várni a diagnosztikai vizsgálatokra. Fotó: WMC

Korszerű géppark a diagnosztizáláshoz

A 3 milliárd forintos beruházással kialakított WMC képalkotó diagnosztikai eszközparkjában többek között szív-MR készítésére is alkalmas 1.5 teslás MR-berendezés, koronária- és kardio-CT-vizsgálatra is használható 128 szeletes CT, 24 órás EKG, szívultrahang, illetve nőgyógyászati és urológiai ultrahang, 3D tomoszintézises mammográfia, valamint csontsűrűségmérésre alkalmas DEXA is található, sőt a saját laboratóriumi háttérnek köszönhetően a sürgős laborvizsgálatokat is a helyszínen végzik el. Az operációkhoz két teljesen felszerelt műtő áll rendelkezésre, melyek közül az egyik sugárvédett.

Az ügyvezető igazgató rámutatott: a WMC modern diagnosztikai háttér-infrastruktúrájának és a hatékony belső betegútszervezésnek köszönhetően a pácienseket rövidebb idő alatt juttatják el a diagnózisig, mint azok a szolgáltatók, amelyeknél ehhez külső partner bevonása - és emiatt akár többnapos várakozás - szükséges. "A működési modell hatékonyságát bizonyítja, hogy nálunk nincsenek többhetes várólisták: diagnosztikai részlegünk általában 24 órán belül tud időpontot adni a szükséges vizsgálatokra" - tette hozzá.

A hatékony betegirányítás szempontjából ugyancsak fontos, hogy one-stop-shop formában, egy helyen végeznek el minden vizsgálatot és kezelést, legyen szó akut ellátást igénylő "walk-in" problémáról, képalkotó diagnosztikai vizsgálatról vagy akár csípőprotézis-műtétről és annak utókezeléséről. A WMC kialakításakor nagy hangsúlyt fektettek a kvalifikált - külföldi tapasztalattal is rendelkező - orvoscsapat összeállítására, illetve arra is, hogy a központban dolgozó centrumvezetők és szakorvosok az ügyfelek érdekében kihasználják a teammunka és a belső együttműködés előnyeit.

Specializált szakorvosi centrumok

A WMC keretei között májusban megnyílt Wáberer Ortopédiai és Mozgásszervi Centrum (WOC) specialistái az esetlegesen szükséges műtéti beavatkozások után a rehabilitációs időszakban is végigkísérik a különféle - a csípőt, a térdet, a bokát, valamint a csuklót, illetve a végtagokat érintő - mozgásszervi problémákkal hozzájuk forduló betegek gyógyulását. A WOC specialistái többek között izomátvágás nélküli csípőprotézis-beültetést is végeznek, illetve a minimál invazív műtéti technikákat a térdprotézis-beültetéseknél is alkalmazzák.

Az emésztőszervi megbetegedések kivizsgálásához is megbízható hátteret nyújt a WMC képalkotó eszközparkja. A gasztroenterológiai központ szakorvosai a gyomor- és bélrendszer betegségeinek gyógyítása során hasi ultrahangot, CT-t, valamint szükség esetén MR-t is alkalmaznak. Sokan fordulnak gasztroenterológushoz gyomorégéssel, gyomorfekéllyel, epekővel vagy például ételintoleranciával. A központban található csúcskategóriás Olympus endoszkópos toronnyal a vastagbél- és gyomortükrözést általában altatásban végzik.

A napokban kezdte tesztüzemét a WMC másik specializált központja, a Wáberer Kardiológiai Centrum. A központban a kardio- és koronária-CT, a szív-MR, illetve a célzott szűrővizsgálati csomagok mellett a szívritmuszavarok és a szívpanaszok azonosítására ritmuszavar-ambulanciát, az aktív életet élőknek sportkardiológiai szakellátást, a keringési vagy szívbetegséggel élő leendő édesanyáknak terhesség- és szívbetegség-ambulanciát, illetve az öröklött vagy veleszületett problémák esetén felnőtt veleszületett szívbetegségekkel foglalkozó ambulanciát is működtetnek. A hazai magánszolgáltatók közül elsőként itt a pacemakerrel élőket is várják: a pacemaker-ICD ambulancián a legtöbb itthon beültetett ingerületképző és -vezető eszköz rendszeres felülvizsgálata és programozása is elvégezhető.

A tervek szerint a közeljövőben bővül a WMC fekvőbeteg-ellátási profilja is: a fül-orr-gégészeti, ortopédiai, urológiai, nőgyógyászati, plasztikai sebészeti, illetve az egynapos sebészeti és szépészeti beavatkozásokon kívül szemészeti műtéteket is végeznek majd. A műtéteket követően a páciensek jelenleg 15 ágyon lábadozhatnak, amelyek számát a közeljövőben 18-ra bővítik.