Stresszteszt: most az egészségügy következik

Ujhelyi István a Népszavának adott interjút, amelyben elmondta, olyan jelentős, átfogó állásfoglalás még nem született az EP történetében, mint a pénteki plenáris ülésen, amikor a képviselők nagy többséggel megszavazták a koronavírus utáni időszakra vonatkozó közegészségügyi stratégiát, benne az Európai Egészségügyi Unió koncepcióját. Az áttörést a koronavírus-járvány is segítette, a politikus szerint ugyanis a pandémia azt is megmutatta, hogy sokak életét mentheti meg, ha a tagországok között van közvetlen és gyors adatcsere.

"Egy olyan együttműködés kívánalma is szerepel az elfogadott pontok között, amely segítené, hogy akár speciális tudású szakemberek, vagy nagy értékű eszközök "utazhassanak" oda, ahol a legnagyobb szükség van rájuk. Egy ilyen rendszerben a gyógyszerek és az orvosi berendezések stratégiai készleteinek jobb koordinálásával lehetne reagálni egy-egy egészségügyi válságra" - így Ujhelyi István.

Az Európai Parlament a napokban elfogadta a közegészségügyi stratégiáról szóló 56 pontos állásfoglalást. Fotó: Getty Images

9,4 milliárd euró az egészségügyi rendszerek fejlesztésére

Az EP-képviselő úgy gondolja, a most készülő hétéves költségvetésben a korábbi 300-400 millió eurónál bizonyosan jóval több jut majd egészségügyi programokra. A járvány okozta válság orvoslására készült újjáépítési csomagban pedig máris soha nem látott összeget, 9,4 milliárd eurót szánnak az egészségügyi rendszerek fejlesztésére.

"Nem mindegy, hogy a forrásból kinek, mennyi jut. Amikor erről döntenek, nyilván előveszik majd azt is, hogy ki, hogyan szerepelt az úgynevezett stresszteszten. A bank- és az energiaszektorban már jó ideje úgynevezett stressztesztekkel vizsgálják ily módon, hogy e rendszereknek milyen az állapota. Most az egészségügy is sorra kerül. Minden kormányzatnak - valószínűleg az év végéig - egységes módszerekkel el kell végeznie ezt a tesztet. Az eredmények alapján majd meg tudjuk határozni azt is, hogy mi az a minimum, amit valamennyi tagállam képes teljesíteni. Azt is látjuk majd, hogy mit kell fejleszteni, és az alapján lehet majd a szükséges forrásokat odairányítani az uniós költségvetésekből" - magyarázta Ujhelyi István.

Hogy az említett 9,4 milliárd eurós összegből mennyit kap Magyarország, arról egyelőre Ujhelyi Istvánnak nincsenek információi, mert nincs elfogadott költségvetés. Az EP-képviselő mindenesetre azon dolgozik, hogy ne csak a kormány, hanem az önkormányzatok és a civil szervezetek is közvetlenül is pályázhassanak egészségfejlesztő, vagy az ellátást javító programjaikkal.