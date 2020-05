Nagy terhet jelent az otthonápolás

Ahogy arról a Házipatika.com is beszámolt, Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere április elején nyolc napot adott a kórházak vezetőinek, hogy felszabadítsák ágyaik 60 százalékát. Ez nemcsak az egészségügyi intézményeket sodorta nehéz helyzetbe, hanem a betegek családját is, hiszen sok súlyos állapotban lévő vagy műtét után lábadozó pácienst is otthoni ápolásra köteleztek.

A budapestiek három százaléka állította, hogy érintette valamilyen szinten a kórházi ágyak kötelező felszabadítása - olvasható ki a Publicus Intézet felméréséből, amelyet a Népszava megbízásából végeztek. Közülük 54 százalék válaszolta azt, hogy nagy teher számára az otthonápolás, akár anyagilag, akár más módon. A válaszadók 27 százaléka szerint "valamennyire terhet jelent, de nem nagyot" a kialakult helyzet, és 19 százalék úgy vélekedett, a beteg családtag otthoni gondozása semmilyen problémát nem okoz.

A válaszadók mindössze 19 százaléka mondta, hogy nem probléma számára a beteg otthoni gondozása. Fotónk illusztráció, forrása: Getty Images

Vizsgálták azt is, hogy politikai nézetük szerint hogyan oszlik meg a válaszadók véleménye. A kormánypártra szavazók nagy többsége (84 százalék) azt nyilatkozta, hogy szinte zökkenőmentesen megoldotta a feladatot. A szocialista szavazók 100 százaléka viszont úgy érzi, túl nagy teher szakadt rájuk ezzel. A Demokratikus Koalíció táborának nagy része (84 százaléka) is nagy megpróbáltatásnak véli az otthonápolást.

A megkérdezettek 3 százalékát tesztelték már koronavírusra, de 42 százalékuk magán úton, saját költségére végeztette el a tesztet. A felmérésben részt vevő budapestiek 11 százaléka egyébként azt mondta, hogy nem ment orvoshoz a SARS-CoV-2-vírus hazai megjelenése óta még akkor sem, ha egészségügyi ellátásra lett volna szüksége. 57 százalékuk pedig azt állította, ő vagy közeli hozzátartozója a járvány magyarországi terjedése óta nem kapta meg a szükséges egészségügyi ellátást.