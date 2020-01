Nagy a botrány a miskolci kórház körül

A közelmúltban bejárta a sajtót a hír, miszerint a miskolci kórházban eltávolították egy roma nő mindkét petevezetékét, hogy ne szülhessen többé gyermeket. Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP országgyűlési képviselője Orbán Viktor kormányfőhöz fordult a feltétezett meddővé tétel ügyében, és azonnali beavatkozást követelt.

Az ellenzéki politikus elmondta, hogy találkozott az érintettel.. Az országgyűlési képviselő szerint hatóságnak átadott bizonyítékok vannak arra, hogy a gyermektelen nőt a műtőasztalon rasszista indítékból meddővé tették . Az áldozat három év után, egy orvosi per nyomozati szakaszában szembesült először állapotával - idézte fel. "Ma Magyarországon senkivel nem csinálhatnak ilyet, bármilyen vallása van, bármilyen kisebbséghez tartozik" - jelentette ki a politikus.

Bizonyítékok sora mutat arra, hogy ez az állítás nem igaz. A most 26 éves - egyébként nem is roma származású - nőt 3 évvel ezelőtt görcsös alhasi fájdalmai miatt, előbb a járó-, majd fekvőbeteg osztályra vették fel. A vizsgálatok után egyértelművé vált méhen kívüli terhessége . A szükséges műtétről szakmai konzultáción döntöttek, a beteg pedig a tájékoztatás után- ismertette Nagy Gábor, a Borsod megyei kórház orvosigazgatója, aki 10 éve vezeti az intézmény szülész-nőgyógyászati osztályát. A műtét során egyébként csak a baloldali petevezetéket vették ki.

A szakértő szerint minden szabályos volt

A nő - kórházi dokumentációkkal igazoltan - azóta hatszor járt az intézményben, és a zárójelentésben is mindent világosan leírtak. "Azt, hogy valójában mi történt tehát 2016-ban, műtéti leírás, fénykép, szövettan, patológiai jelentés és a nő zárójelentése is bizonyítja" - tette hozzá. A kórház főigazgatója egyébként belső vizsgálatot is elrendelt a médiahírek miatt. A külső igazságügyi orvosszakértő megállapította, hogy a beteg gyógykezelése a szakmai szabályok szerint történt. Az ügyben a kórház jogi lépéseket tesz rágalmazás miatt.