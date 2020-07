Mit gondolnak az egészségügyisek a hálapénzről?

A magyarok szerint a hálapénz már az egészségügy része - egy friss felmérés érdekes eredményekre jutott. Részletek itt.

A koronavírus-járvány több olyan lépés meghozatalára kényszerítette az egészségügyi ellátást, amelyek felhívták a figyelmet az egészségügyi rendszer sérülékeny pontjaira. A jobb és még eredményesebb védekezés, a hatékonyabb egészségügyi ellátás érdekében áttekintik az egészségügyi rendszert és előkészítik annak megújítását. A kormány várja az egészségügyben dolgozók véleményét a rendszer megújításához - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egészségügyi államtitkársága néhány hete.

Azóta két kérdőíven közel 141 ezer egészségügyi dolgozónak kellett válaszolni a Belügyminisztérium megbízásából készülő felmérésben, anonim módon, de kötelezően. Bár az eredményeket és az átalakító program részleteit csak augusztus 7-e után fogják nyilvánosságra hozni, az Mfor.hu utánajárt, milyen konkrét kérdésekre is kellett válaszolnia a szakdolgozók és egyéb egészségügyi dolgozók (gyógytornászok, logopédusok, klinikai szakpszichológusok stb.) csoportjának július 20-27. között. A lap emlékeztet, az orvosok és gyógyszerészek véleményét előtte, július 16-23. között kérték ki.

Közel 141 ezer egészségügyi dolgozót kérdeztek meg a kormány megbízásából. Fotó: Getty Images

Kérdések a hálapénzről és fizetésekről

A cikkből kiderült, a többi között a kormány kíváncsi volt a koronavírus-járvány miatt bevezetett telemedicinával, azaz távgyógyítással kapcsolatos tapasztalataikra, éss arra is, vajon megtartanák-e a válsághelyzet után is a rendszert. Hasonló kérdések vonatkoztak az e-recepttel kapcsolatos könnyítésekre is. Ám a kérdőív kétségkívül legérdekesebb és egyben legkényesebb kérdésköre a hálapénz volt.

Így vezették fel a kérdést: "A hálapénzrendszer a magyar eü. több évtizedes problémája. A nyugat-európai országok munkaerő-elszívó hatása is fokozottan érvényesül az egészségügyi dolgozók esetében." Ezt követően pedig arról faggatták a szakdolgozókat, vajon mekkora havi jövedelem (nettó, beleértve a pótlékokat és a túlórát is) szükséges a hálapénzrendszer megszüntetéséhez és a szakdolgozók elvándorlásának megállításához? Nem válaszolhattak azonban erre a kérdésre akármit, a válaszlehetőségek ugyanis ezek voltak: legalább 300, legalább 350, legalább 400, legalább 450, legalább 500 ezer forint. Emellett pedig, kapcsolódva ehhez a kérdéshez, azt is megpróbálták felmérni, vajon az érintettek az általuk elfogadott szintű bérezés mellett a továbbiakban szankcionálnák-e a hálapénz elfogadását és adását?

Nincs lehetőség a vélemény kifejtésére

A felmérésről - melyben mindezeken túl szerepeltek például az egészségügyi szakdolgozói életpályamodellel, a köz- és magánfinanszírozott ellátással, sőt egy bevezetendő új idősgondozási formával kapcsolatos kérdések is - Kunetz Zsombor, az Mfor által megkérdezett egészségügyi szakértő úgy fogalmazott, "a kérdések között vannak jók, de veszélyes irányba is mutatók, nem beszélve arról, hogy irányítottak és vezetettek, olyan, mint a Nemzeti Konzultáció. Nincs releváns lehetősége a kérdezettnek, hogy kifejtse a véleményét."