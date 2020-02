Már az emelt fizetést kapják az egészségügyi dolgozók

Ahogy már korábban is olvashatták a HáziPatika.com-on, idén január 1-jétől 14 százalékkal nőttek az egészségügyi szakdolgozói alapbérek. Az intézkedés mintegy 78 ezer szakdolgozót és négyezer védőnőt érint. Emellett novemberben további 20 százalékos emelés várható. Az idei két béremelés fedezete 82 milliárd forint. 2022 januárjától pedig újabb, 30 százalékos alapbéremelés lesz.

Novemberben további 20 százalékos béremelés várható. Fotó: iStock

Új nővérszállók is épülnek

A béremelésen mellett egyéb intézkedésekkel is megkönnyítik a szakdolgozók helyzetét. Az országban például tizenhat helyszínen indul nővérszálló-fejlesztési program. Nyíregyházán, Szombathelyen, Kecskeméten és Kaposváron új nővérszállók épülnek, tizenkét helyszínen pedig a meglévőket újítják fel. Erre 8,8 milliárd uniós forrást áll rendelkezésre. További 8 milliárd forintból pedig a munkafeltételeket javítják: több mint 16 ezer kórházi eszközt szereznek be, amelyeket 65 állami fenntartású intézmény között osztanak szét.

Az idei év mérföldkő a szakdolgozók és az ápolási szakma egésze számára, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ugyanis az nővérek és szülésznők évévé nyilvánította a 2020-as esztendőt.

Elindult a szakdolgozói életpálya kidolgozása is, amelynek célja, hogy minél többen válasszák ezt a hivatást. Az ápolói létszám növekedését emellett ösztöndíjakkal is segítik. Több mint egymilliárd forintnyi ösztöndíjat folyósítottak a középfokú egészségügyi szakképzésben részt vevő ápolójelöltek részére. A Mihalicza-ösztöndíjprogram pedig az ápolói felsőfokú mesterképzést szolgálja, amit 247-en igénybe is vettek.

Fontos lépések

A béremelés egy fontos lépés, amely az ágazat egészét érinti, de az ösztöndíjak és a nővérszállók fejlesztése is előremutató - emelte ki Óváry Csaba, az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet főigazgatója. Az intézet ápolási igazgatója, Ralovich Csilla pedig arról beszélt, hogy az intézményben 280 szakdolgozót érint a béremelés, ami átlagosan 28 600 forintot jelent dolgozónként. Az alapbéremelés ráadásul magával hozza a különböző mozgóbérelemek - például ügyeleti, készenléti és túlóradíjak, pótlékok - emelkedését is.