Koronavírus: későn jutnak kórházba a betegek

Az elmúlt hetekben látszott, hogy olyan extrém terhelés éri a fekvőbeteg-osztályokat, amelyre eddig még soha nem volt példa - nyilatkozta Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke az ATV Start című műsorában. Hozzátette, az intenzív osztályokon kezelt és gépi lélegeztetésre szoruló betegek száma is megnőtt, ezért néhány osztály kivételével az egész egészségügyi rendszer a koronavírusos betegek kezelésére állt át. Ez azt jelenti, hogy csaknem minden kórházi osztályon van olyan részleg, ami az intenzív ellátásra nem szoruló COVID-betegek gyógyítását szolgálja. A szakértő szerint nem lehet megjósolni, mi lesz egy vagy két hét múlva, ugyanakkor szerencsésnek tartja, hogy a több országban is megvalósított kórházi ágyak leépítése Magyarországon nem történt meg.

A magyar egészségügyi rendszer szinte teljesen átállt a koronavírusos betegek kezelésére.

Képünk illusztráció, forrás: Getty Images

Több szakdolgozóra lenne szükség

A kamara elnöke kiemelte, hogy a kórházi ágyak számánál jelenleg égetőbb kérdés, hogy van-e elég szakdolgozó. Mint ismertette, az intenzív osztályokon a koronavírus-járvány miatt jelentősen megnőtt a szakápolók terhelése, a szokásos 4-6 beteg helyett ma már 10-12 betegek kell ellátnia egy szakdolgozónak, ami jóval nagyobb odafigyelést igényel. A segédápolói munkaköröket jelenleg olyan egészségügyisekkel töltik fel, akik még tanulnak, ám Balogh Zoltán szerint mivel ők nem szakápolók, csak kisegítőként lehet alkalmazni őket. Kiemelte, hogy amennyiben nincs megfelelő számú szakember, akkor nem lehet sikeresen védekezni a vírus ellen, ezért a kormánynak mindent meg kellene tennie azért, hogy visszacsábítsa azokat az egészségügyi dolgozókat, akik nem írták alá az új munkaszerződésüket.

Későn jutnak el a betegek a kórházakba

Mint azt korábban a HáziPatika.com is megírta, Magyarország a koronavírus miatti halálozási számokat nézve (lakosságarányosan) a nyolcadik helyen áll a világ országai között. Balogh Zoltán szerint ennek több oka is lehet, a többi között például az, hogy a koronavírusos betegek nagy része több napot tölt otthon betegen, orvosi ellátás nélkül, mielőtt eljutna egy egészségügyi intézménybe. Így mire beérkeznek a kórházba, már nagyon rossz állapotban vannak, és hetekbe vagy akár hónapokba is telhet, amíg felgyógyulnak. A szakértő úgy látja, ezen változtatni kellene, és ahelyett, hogy otthon lábadoznának a betegek, inkább az orvosnak kellene eldönteni, hogy kit mikor szükséges kórházba vinni.

