Koronavírus: így néz ki most egy COVID-részleg

Milyen tünetek megjelenése esetén merül fel a koronavírus-fertőzés gyanúja? Részletek itt.

"Azt gondolom, hogy aki testközelből látja, hogy ez a koronavírus-betegség milyen tüneteket, elesettséget, gyengeséget okozhat, az komolyan is veszi" - hangsúlyozza a videóban dr. Szondi Zita, a kórház megbízott igazgatója. Mellette többen is megszólalnak az intézmény egészségügyi dolgozói közül, bemutatva, milyen megfeszített munka folyik nap mint nap annak érdekében, hogy segíteni tudjanak a hozzájuk kerülő fertőzötteken. "A legnehezebb az, amikor ott állsz egy beteg mellett, látod, hogy haldoklik, de nem tudod oxigenizálni, kimerült minden terápiás lehetőség. És tudod, hogy nem sokára meg fog halni. Sok halálesettel találkoztam az elmúlt harminc év alatt, de ezt nem lehet megszokni" - mutat rá dr. Szűcs Attila, az aneszteziológiai és intenzív terápiás osztály osztályvezető főorvosa.

A szakember mindenkit arra kér, hogy tartsák be a járvány elleni védekezés szabályait, mert ezzel tudnak a legtöbbet segíteni nemcsak saját maguk, hanem az egészségügyi ellátórendszer számára is. Dr. Szűcs Attila az ATV Híradónak nyilatkozva kifejtette, az esetszámok, illetve a súlyos betegek számának drasztikus növekedése óriási terhet ró az ellátórendszerre, és mostanra eljutottak arra a pontra, hogy már nem tudják biztosítani azt a magas szakmai színvonalat, amely esetén normál körülmények mellett sok beteg meggyógyulna. A főorvos rámutatott, az intenzív osztályra kerülő COVID-19-betegek világszerte magas halálozási aránya nem csupán a betegség jellegéből ered, hanem a betegek hatalmas számából is.

A szakember kitért rá, senkit sem szerettek volna megrémíteni a kisfilmmel, de fontos lenne, hogy mindenki megértse, mennyire komoly betegséggel és helyzettel állunk szemben.