Koronavírus: ennyi lélegeztetőgép van itthon

Mint azt korábban megírtuk, Orbán Viktor miniszterelnök szerint a hazai koronavírus-járvány tetőzésekor 7800-8000 intenzív ellátásra alkalmas kórházi ágyra, egyben ugyanennyi lélegeztetőgépre lehet majd szükség a súlyos állapotú COVID-19-betegek zökkenőmentes ellátásához. Harangozó Tamás, a bizottság MSZP-s tagja kérdéseire válaszolva a vezérőrnagy elmondta az ülésen, hogy felkészültek arra, ha ezres nagyságrendben érkeznek lélegeztetőgépek az országba, de csak olyan gépeket fognak kapni a kórházak, amelyeket kipróbáltak, szervizeltek. Magyarországon jelenleg 1735 lélegeztetőgép és 1309 lélegeztetésre ugyancsak alkalmas altatógép van. Tehát összesen 3044 készülék elérhető, emellett vannak még gyermekek számára is gépek. A felnőtt készülékek közül 947 van használatban, vagyis 2097 szabad gép áll rendelkezésre. Koronavírus miatt jelenleg 60-an szorulnak lélegeztetésre.

Ápolónő egy lélegeztetőgépen lévő beteg mellett Miskolcon április 7-én. Fotó: MTI/Vajda János

Halmosi Zsolt beszámolt arról is, eddig 183 egészségügyi dolgozó fertőződött meg, közülük 18-an már meggyógyultak. Kitért arra is, három esetben büntetőeljárás indult intézményvezetőkkel szemben, amiért az intézményükből fertőtlenítőszereket, vizsgálókesztyűket, maszkokat loptak el, de olyan eset is akadt, ahol számítógépet vittek el. Van olyan intézmény, ahol már letartóztatásban van a gyanúsított dolgozó.

Mi a kórházparancsnokok feladata?

Beszámolójában Halmosi Zsolt kifejtette, a kórházparancsnokok március 29-én vették át megbízólevelüket, majd másnap már munkába is álltak, azaz a rendszert rendkívül rövid idő alatt alakították ki. A 109 kórházparancsnok közül 51 a honvédség állományából érkezett, 29-en a katasztrófavédelemtől, 29-en a rendőrségtől, és korábban is valamennyien felelős beosztásban voltak. Halmosi elmondása szerint a kórházparancsnokokat pozitívan fogadták az intézményekben, az egészségügyi személyzet valóban segítő szándékúnak tekinti a munkájukat.

A kórházparancsnokok feladatrendszerét kormányhatározat szabályozza. Úgy kell együtt dolgozniuk az egészségügyi intézmények vezetőivel, hogy az intézményrendszer képes legyen a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos tömeges megbetegedéseket kezelni. Orvosszakmai kérdésekben a kórházparancsnokok nem foglalhatnak állást, nem dönthetnek, és nem tehetnek javaslatot sem, az ő feladatuk, hogy a rendészeti tapasztalataikkal segítsék a védekezést.

A kormányrendelet két kórházparancsnoki feladatkört említ, amely köti az intézményvezetőket.

Az egyik ilyen az egészségügyi felszerelések, berendezések, gyógyszerkészletek, fertőtlenítőszerek megóvására és védelmére vonatkozó javaslat. Bűnmegelőzési és vagyonvédelmi intézkedéseket tehát tehetnek a kórházparancsnokok. A második ilyen feladatkör a járványveszéllyel összefüggő szabályok betartásának ellenőrzése: ha azt tapasztalja a kórházparancsnok, hogy valaki nem tartja be például a védőeszköz viselésére, izolációra vonatkozó szabályokat, akkor ezt jelzi az intézményvezetőnek.

A kórházfőparancsnok elmondása szerint komoly problémát jelent a védőeszközök viselésével kapcsolatos szabályok be nem tartása, amely a betegekre jellemző.

Fontos feladatnak nevezte Halmosi a naprakész, ellenőrzött adatszolgáltatást, mert, mint fogalmazott, "a járvány kritikus szakaszában ezen emberi életek múlhatnak". Minden egészségügyi intézmény naponta szolgáltat adatokat a terheléséről, a lefoglalt ágyak mennyiségéről, a kezelt betegek számáról, az intenzív ágyak és a lélegeztetőgépek számáról. A cél, hogy ha valahol szűk kapacitás alakulna ki, akkor az átcsoportosítás gyorsan megoldható legyen.