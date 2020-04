Kórházakat ellenőrzött a miniszterelnök

Elmaradhatnak a szóbeli érettségik - olvassa el e részleteket!

A miniszterelnök a Szent János Kórházban és annak Kútvölgyi úti telephelyén tartott ellenőrzést a koronavírus-helyzet felmérése érdekében. A látogatásról egy videót is megosztott a Facebook-oldalán - írta a koronavírus.gov.hu a miniszterelnök sajtófőnöke, Havasi Bertalan tájékoztatására hivatkozva.

Fertőzöttekkel is beszélt

A kormányfő a kórházparancsnokkal és az intézményben dolgozó főorvosokkal egyeztetett az egészségügyi felszerelésekről, a rendelkezésre álló ágyak számáról és kihasználtságáról, valamint a lélegeztetőgépekkel való ellátottságról. Ezek az információk ugyanis nagyon fontosak a koronavírus okozta helyzetben.

Ezután személyesen is beszélt ápoltakkal - olyanokkal, akiknél már kimutatták a koronavírus-fertőzést, és olyanokkal is, akik kórházi karanténban vannak, de még nem bizonyosodott be róluk a fertőzöttség.

