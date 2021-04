Könyvespolccá változott a Bethesda kerítése

Könyvespolccá változott a Bethesda Gyermekkórház betonkerítése. Az ötlet a kórház és a Móra Kiadó egy másik együttműködéséhez kapcsolódóan született, mely során a Móra adja ki a kórház szakemberei által írt gyermekfejlesztésről szóló MocorGO című kötetet. "Hosszabb ideje terveztük, hogy felújítjuk a kerítést, és egy beszélgetés során felmerült, hogy ezek a betonelemek pont úgy néznek ki, mintha óriás könyvek lennének egy könyvespolcon. Már több ilyen kreatív kerítésfelújítási projekt képe kering a világhálón, gondoltuk, megvalósítunk egyet nálunk is.

A könyvek a gyerekek gyógyulása során mindig is fontos szövetségeseink voltak, miért ne kaphatnának szerepet a kórházi homlokzat barátságosabbá tételében is? Pláne, hogy a járvány idején különösen fontos, hogy megragadjunk minden lehetőséget, hogy felvidítsuk a hozzánk érkező gyermekeket és szüleiket" - mondta el Tamásné Bese Nóra, a Bethesda Gyermekkórház társadalmi kapcsolatokért és kommunikációért felelős igazgatója.

Könyvespolccá vált a kerítés

A Móra Kiadó tavaly ünnepelte alapításának 70. évfordulóját, idén pedig több ikonikus szerzője, például Zdenek Miler, Romhányi József és Janikovszky Éva születésének is kiemelt évfordulója van. A kerítésen helyet kapnak az évfordulósok kötetei - kiemelten Janikovszky Éva könyvei - és a Móra-olvasók kedvenc klasszikus és kortárs íróinak munkái.

Könyvespolccá változott a Bethesda Gyermekkórház betonkerítése. Fotó: Bethesda

A kivitelezést a számos ikonikussá vált belsőépítészeti projektről - mint például a Csendes, a Szatyor vagy a Púder - ismert Babos Bertalan "Zsili" és csapata végzi, akik márciusban nőnap alkalmából egy hasonló könyves street arttal örvendeztették meg a várban sétálókat a budavári önkormányzat felkérésére a "Nők lépésről lépésre" projekt keretében.

"Mint hazánk építőanyag-ipari segédanyagokat gyártó vállalkozása, örömmel tettünk eleget a Bethesda Gyermekkórház és a Móra Kiadó közös felkérésének, hogy biztosítsuk ehhez a szó szerint mesés projekthez a festékanyagokat, ezzel színesebbé és vidámabbá téve nemcsak a kórházba igyekvő és onnan távozó gyerekek, de a környéken sétálók hétköznapjait is" - nyilatkozta Bazsó Anikó, a Kemikál Építőanyagipari Zrt. kereskedelmi igazgatója.