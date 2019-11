Így fejlődik az életmentés

2010 óta több mint ezer mentőautót cseréltek le, ebben az évben és jövőre pedig 254 járművet cserélnek le, csaknem 10 milliárd forint értékben. A gépkocsik és azok felszereltsége is a kor legmagasabb színvonalát képviseli - ismertette Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere.

Az újonnan beszerzett 40 mentőautó az OMSZ Markó utcai központjában. Fotó: MTI/Mónus Márton

A járművek cseréjén túl 255 mentőállomás is segíti a mentőket, és a további 21 mentőállomás építése és megújítása szintén jelentős lépésnek számít.

5 év alatti átlagéletkor

Szinte az összes mentőállomás új mentőautót kap majd 2019-ben és 2020-ban - közölte Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár.

A most átadott 40 új gépkocsival és a következő időszakban érkezőkkel öt év alá csökken a mentőautók átlagéletkora, ami nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő - hangsúlyozta Csató Gábor, a mentőszolgálat főigazgatója. A korábban eszközbeszerzésre kapott forrásból folyamatosan cserélik a mentőautók felszereléseit is - tette hozzá.

A mentőszolgálat évente 1,2 millió esetet lát el, mentőautóik pedig 40 millió kilométert tesznek meg minden évben.