Húsvéti meglepetés a veszprémi kórház nővéreinek

"Járvány idején mindenkinek többet kell kezet mosnia. A fertőtlenítőszerek erősen igénybe veszik a bőrt. Ezért olyan kézápolószereket küldtünk a nővéreknek, amelyek egy kicsit kényeztetik a bőrt ezekben a nehéz időkben is" - mondta Bittmann Szilárd, a Lavender Tihany ügyvezetője.

A kézműves natúrkozmetikumok gyártásával foglalkozó cég nem csak a kórházba küldött ajándékokat, de több száz szappannal támogatta Füred Kapitány, a balatoni mesehős új akcióját is. Ebben a programban a gyermekek figyelmét játékos módon kívánják felhívni a kézmosás fontosságára.

Húsvéti ajándékokat vittek a veszprémi kórház dolgozóinak.

Segítség a rászoruló gyerekeknek

Éskovács Péter, az akció egyik szervezője hozzáétette: a kampányban nem csak a balatoni és a veszprémi kórházban tartózkodó gyerekeknek vittek húsvéti meglepetést Füred Kapitány segédjei. Sok szappan, játék, ruha jutott el egy olyan településre is, amelyben több mint száz hátrányos helyzetű gyermek él. Többségük internet nélkül kényszerül átvészelni a karantén időszakát. Leckéjüket is többnyire papiros alapon készítik el. A településen a bolti bevásárlás is nehézkes. Ezeknek a gyerekeknek különösen jól jön most a tihanyi cég segítsége.

Az akció szervezői elmondták azt is, most azt tartják a legfontosabbnak, hogy minden gyerek maradjon otthon! A nekik kitalált mesehős is ezt teszi. A húsvéti meglepetések jelentős részét is futárszolgálatokkal és karitatív szervezetek segítségével juttatták el a rászoruló családokhoz. Az Eger mellett található Tarnabodra például a Máltai Szeretetszolgálat önkénteseinek közreműködésével vitték el a csomagot.