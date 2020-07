Ez még tovább nehezíti a hazai betegellátást

"Hónapok kellenek, hogy az egészségügyben visszaálljon a rend" Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere egy videós interjúban nyilatkozta, hogy bár a hazai egészségügyi ellátás teljesen újraindult, optimális esetben még két hónap kell, mire visszatalál a régi ritmusba. További részletek itt.

A nyugdíjas orvosok harmada nem tért vissza a gyógyításba - írja a Népszava, emiatt pedig a lap szerint a szakrendeléseken és a háziorvosi praxisokban is egyre komolyabb létszámhiánnyal küzdenek, a betegek nehezen jutnak ellátáshoz. Ahogyan arról a HáziPatika.com-on is beszámoltunk, a koronavírus-járvány miatt a 65 év feletti orvosok nem találkozhattak betegeikkel, sokan emiatt kényszerszabadságot vettek ki, végleg nyugdíjba vonultak, vagy távmedicinában próbálták ellátni pácienseiket.

A vészhelyzet és az egészségügyi korlátozások feloldását követően sem állt azonban helyre a rend. A cikkben az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) adataira hivatkozva azt írták, a praktizáló gyógyítók harmada 60 év feletti, és "az elmúlt hetek tapasztalatai szerint közülük minden harmadik nem ment vissza korábbi állásába dolgozni". A lapnak egy vidéki kórház aneszteziológusa úgy fogalmazott, káosz van, és amíg nem lesz rend, megfontolja, hogy újra bemenjen-e.

Vegyes a kép, van olyan idős orvos, aki a járvány alatt is végig praktizált, és olyan is, aki március óta nem. Fotó: illusztráció, Getty Images

Nemcsak a kórházakban, szakrendeléseken rossz azonban a helyzet, a háziorvosi praxisok jelentős részét is idős orvosok vitték. Fóton például hét praxisból csak kettőben dolgozik 65 év alatti orvos, így a sajátjukon kívül ötben kellett még kisegíteniük. Ezzel kapcsolatban Cserni István, a Háziorvosok Online Szervezetének alapítója emlékeztetett, a háziorvosi körzetek felében 55 évnél idősebb orvos dolgozik. Úgy fogalmazott, mivel nincs egyértelmű utasítás a járvány előtti rendszer visszaállítására, így vegyes a kép. "Van olyan 65 év feletti háziorvos, aki még ma sem dolgozik, mások részmunkaidőben fogadnak beteget, de van olyan kolléga is, aki végig dolgozott a vészhelyzet alatt" - idézi a verőcei háziorvosként is dolgozó Csernit a lap, aki szerint mostanra legalább 540 betöltetlen praxis van már az országban.

Nem mindenhol tehetik, tehették meg azonban az idős orvosok, hogy saját egészségük érdekében távol maradjanak a betegektől. Példaként Tiszaroff környékét említik, ahol fél tucat faluban egy hatvankét éves, két 67 éves, egy 71, és egy 81 éves doktor dolgozik. Ráadásul még sokszor maguk a háziorvosok sem tudják elérni a szakrendelőket, mert a sok helyen még mindig távkonzultációban működő ellátás miatt folyton foglaltak a vonalak.