Béremelést kérnek az egészségügyi szakdolgozók is

Ahogy arról korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap jelentette be, hogy soha nem látott orvosbéremelés jön a közeljövőben. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) erre reagálva azt írta honlapján, hogy üdvözlik a döntést, mindemellett úgy vélik, a MESZK tagjainak is jogos igénye az orvosi bérek emeléséhez illeszkedő nagyságrendű és elvű (1,9 szorzójú) bérrendezés. "Felhívjuk a döntéshozók figyelmét, hogy az 1684/2018. (XII.17.) Kormányhatározatban foglalt - 2020-2022 közötti időszakra vonatkozó - bérfelzárkóztató programjavaslat nem alkalmas ezen elv megvalósítására. Ez a kormányzati döntés egy 2016-ban megkezdett bérfelzárkóztatási program, amelyet a Covid járvány napjainkra felülírt" - olvasható a szövegben.

Az orvosi bérek emeléséhez illeszkedő nagyságrendű és elvű bérrendezést kérnek az egészségügyi szakdolgozók. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

Kiemelték: tapasztalva az aktív fertőzöttek számának jelentős emelkedését a COVID-19-járványban, egyre nagyobb fizikai és pszichés terhelés nehezedik kollégáikra, ami már veszélyezteti a beteg- és a dolgozói biztonságot. A bizonytalan jövőkép rendkívüli feszültségeket okoz a szakdolgozói közösségekben.

A béremelésnek 2023-ig folytatódnia kellene

Koronavírus: ennyi egészségügyi dolgozó kapta el itthon - olvasson tovább! h i r d e t é s

A fekvőbeteg-ellátásban közvetlen betegágy mellett, valamint a terápiás és a diagnosztikai területeken tevékenykedő, teljes állásban foglalkoztatott szakdolgozók létszáma megközelítőleg 55 ezer fő (ez egy olyan statisztikai szám, mely magában foglalja a tartósan távollévőket, pl. betegállomány, CSED, GYED, GYES, GYET, fizetés nélküli szabadság stb. is). Mint azt a MESZK aláhúzta: ahhoz, hogy ez a szám ne csökkenjen tovább, a további tárgyalások kiindulási alapjának a 2020. november 1-től érvényes egészségügyi szakdolgozók illetmény-, illetve bértáblájának kell lennie. Határozott kérésük ezen kívül, hogy 2021-ben is legyen szakdolgozói béremelés (minimum 50 százalék), amely 2022-ben, illetve 2023-ban is folytatódjon az orvosi bérrendezés ütemezésével és mértékével megegyező módon.

A MESZK prioritásnak tartja, hogy a pótlékrendszer felülvizsgálatra kerüljön, és mielőbbi jelentős pótlékalap-emelés valósuljon meg (havi 20 ezer forintról legalább 50 ezer forintra). Ez a folyamatos munkarendben dolgozó, közfeladatokat ellátók megbecsülését és a jelentős feladatvállalás elismerését jelentené.

Ugyancsak jogos igény az alapellátásban dolgozó szakdolgozók részéről, hogy az egyszeri illetménykiegészítéshez hasonlóan ők is az egészségügyi bértábla alá tartozzanak - írja a MESZK. Mindezek mellett kiemelten kell foglalkozni a kórházi kezelést kiváltó otthoni szakápolás, -rehabilitáció és hospice-ellátás területén, valamint a szociális ellátásban foglalkoztatott ápolók, szakápolók, gyógytornászok-fizioterapeuták stb. alkalmazásának, megtartásának kérdésével.

Az időjárás is befolyásolhatja, mikor tetőzik a koronavírus-járvány - részleteket az nlc.hu cikkéből tudhat meg.