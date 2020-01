Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ kommunikációs munkatársainak segítségét kérte még decemberben a Mikulásgyár. A régiók szóvivőit arra kérte a karitatív akció, hogy kérdezzék meg a környezetükben található egészségügyi intézményeket, mire volna szükségük ahhoz, hogy a kórházakban tartózkodó gyermekek komfortérzete jobb legyen, és barátságosabbnak érezzék a kórházi miliőt. Az intézmények által összeállított kívánságlistát most nyilvánosságra hozták, és azt remélik, hogy a cégek és magánszemélyek szívesen teljesítik majd a kívánságokat. Az akcióban olyan kívánságokat teljesítenek, amelyek túlmutatnak a kórházak alapfunkcióin, de segíthetik a gyógyítás folyamatát.

Barátságosabbá tennék a gyerekosztályokat, várják a felajánlásokat. Fotó: iStock

Ezt kérték a kórházak

Sok helyen, többek között a Szigetvári Kórház Újszülött-, Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztályán is szeretnék felújítani a kórházi mesesarkot, a szekszárdi és a dunaújvárosi kórház pedig mesemintás falfestéssel tenné színesebbé a kórházban fekvő gyermekek napjait. Az utóbbi intézmény kívánságlistáján televízió és mesecsatorna-előfizetés is szerepel, de hasonló igényeket fogalmazott meg a dombóvári kórház is.

Aligha létezik egy szülő számára nagyobb aggodalom annál, mint ha gyermeke megbetegszik. Ilyenkor kiemelten fontossá válik egy megbízható gyermekgyógyász segítsége. Olvassa el korábbi cikkünket!

Az ajkai Magyar Imre Kórház Csecsemő és Gyermekosztályának kívánságlistáján ugyancsak szerepel az új játszósarok kialakítása. Ehhez szeretnének mosható, mesemintás játszószőnyegeket. Emellett az intézmény szeretne találni egy olyan vállalkozót is, aki ingyenesen szuperhősöket festene a váróterem falára. A nyíregyházi kórház sürgősségi osztályán egy olvasósarok kialakítása a cél, valamint 30 darab karácsonyi mintás rugdalózót is szeretnének - ezekbe öltöztetnék az ünnepi időszakban születő gyerekeket.

A veszprémi kórház listáján szerepelt olyan hipoallergén ágynemű beszerzése, amely segítheti például a légzőszervi betegségben szenvedő gyerekek alvását. A fővárosi Szent Margit Kórház pedig a Fejlődésneurológiai Osztály anyaszobáját szeretné kényelmesebbé, komfortosabbá tenni - ehhez is várják a felajánlásokat.

Akik segíteni szeretnének a kórházak kívánságlistájának valóra váltásában, hívják fel az egészségügyi intézmények titkárságát, és érdeklődjenek, hogy pontosan mire is volna szükségük a kórházaknak - javasolta Zsolnai Endre, a Mikulásgyár szervezője.