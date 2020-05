Ápolónő: "Nem tudjuk, meddig tart"

Fotók: így néz ki a Szent László intenzív osztálya Először pillanthatunk be a koronavírussal fertőzött COVID-19-betegeket ápoló Szent László Kórház mindennapjaiba egy rendkívüli fotósorozaton keresztül. Részletek itt.

Bár a koronavírus-járvány számtalan negatív változást hozott a mindennapokban, szerencsére van jó oldala is a pandémiának. Nőtt például az orvosok, ápolók megbecsülése. Szinte mindenki tisztelettel beszél róluk, dicsérik kitartásukat, helytállásukat, kivételes bátorságukat. Nagy Zsuzsanna szerint valóban tapintható a változás: ő is rengeteg elismerő szót kap, ha a boltban vagy egy közlekedési eszközön kiderül, hogy egészségügyi dolgozó. Úgy gondolja, a gonosz vírus furcsa jótette, hogy más megvilágításba helyezte a munkájukat, ezért veri fel a karanténvárosok csendjét az értük szóló taps és dal - fogalmazott az ápoló a Nők Lapjának adott interjúban.

Mint mondta, jelenleg a bizonytalanság a legnehezebb. "Nem tudjuk, meddig tart, nincsenek rutinok, tíz beteg jól reagál valamire, kettő pedig nem. Küzdünk minden betegért, de közben az ismeretlennel harcolunk, mert még nincs arca az ellenségnek. Magunkra is nagyon kell vigyáznunk, hogy holnap megint dolgozhassunk" - nyilatkozta a lapnak.

Nagy Zsuzsanna ápoló a legújabb Nők Lapja címoldalán.

Fogorvosnak készült, ápolónő lett

Nagy Zsuzsannának tinédzserként egyébként még nem az volt a terve, hogy ápolónő lesz. A gimnázium kezdetén számviteli területen akart elhelyezkedni, később pedig fogorvosnak készült, de mivel nem vették fel az egyetemre, fogorvosi asszisztensnek tanult. A képzés elvégzése után el is helyezkedett a szakmában, de rájött, ez nem neki való. Az iskolának hála azonban egy budai kórházba került ápolói gyakorlatra, és ahogy fogalmaz, eldőlt a sorsa.

Munkája természetesen nemcsak fizikailag strapás, de lelki terhekben is bővelkedik, ezek feldolgozását azonban nagyrészt maguk tanulják meg. Több olyan élménye is volt, ami nagy hatással volt rá, az egyikről bővebben is beszélt. "Feküdt a belosztályon egy művelt, csodálatos bácsi, akivel sokat beszélgettem hitről, életről, irodalomról, a családja is megszeretett. Korán meghaltak a nagyszüleim, a nagypapámat láttam benne. Amikor intenzívre került, gyakran látogattam, ilyenkor felélénkült, és mosolyogva mondogatta, hogy a beszélgetést odafönn folytatjuk. Aztán egy meleg nyári napon, a szabadság előtti utolsó műszakom idején meghalt. Iszonyatosan megviselt" - emlékezett vissza.

Történelmi jelentőségű lapszám

A Nők Lapja legújabb lapszáma történelmi jelentőségű, hiszen az utóbbi 20 év számos kedvelt híressége után most egy ápolónő került a címlapra. "Ahogy az egész ország, úgy a Nők Lapja szerkesztősége is hálás minden orvosnak, ápolónak, segítőnek, aki hősiesen helytáll a jelenlegi helyzetben. Ezzel a rendhagyó címlappal szeretnénk kifejezni elismerésünket az óriási erőfeszítésért, áldozatért és személyes kockázatvállalásért: humánus, odaadó munkájuk miatt a saját épségüket kockáztatva néznek farkasszemet a koronavírussal" - mondta Vékási Andrea, a Nők Lapja főszerkesztője, a Nők Lapja márka portfólióigazgatója.