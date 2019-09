Amikor a saját szervünk már nem elég

A 61 éves betegen elvégzett sikeres beavatkozás volt az ezredik májtranszplantáció a Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinikájának történetében. Az egyetem egyébként európai szinten is az egyik legnagyobb transzplantációs betegellátó intézmény: szívtranszplantáció terén a 2., vese- és májátültetés esetében pedig a 4-5. helyen áll. A cél, hogy öt éven belül valamennyi úgynevezett szolid szerv (szív, vese, máj, tüdő, hasnyálmirigy) vonatkozásában a dobogóra, egy szerv esetében pedig az első helyre kerüljön az egyetem. Mindez a betegek érdekét szolgálja, így ugyanis több lehetőségük lesz a minőségi életre - olvasható az intézmény oldalán.

Minden szervtranszplantáció komplex és összehangolt együttműködést kíván. Fotó: iStock

Összehangolt munka szükséges

A szervátültetés egy rendkívül összetett gyógyító tevékenység, amely magas szintű szakmai tudást és modernebb technológiát igényel. "Minden szervtranszplantáció komplex és összehangolt együttműködést kíván a műtétben résztvevő szakemberektől, így volt ez az ezredik beteg májtranszplantációjánál is" - hangsúlyozta Dr. Kóbori László, a Transzplantációs és Sebészeti Klinika igazgatója.

Mint mondta, a májcirrózistól szenvedő beteg operációja tele volt kihívásokkal, de jól sikerült. A beteg már jól van, a májfunkciója teljesen normális, jelenleg a sebészeti osztályon lábadozik. Az egyetemi klinikákon 3500 transzplantált beteg utógondozására is lehetőség van, így ebben a 61 éves páciens is részt vesz majd.

Az egyetem most a gyermektranszplantáció és az élődonoros szervátültetések továbbfejlesztését tervezi. De egyre nagyobb figyelmet kap az úgynevezett "Split program" is, amelynek lényege, hogy a beültetésre kerülő májat két részre osztják, így egy szerv adományozásával egy felnőtt és egy gyermek életét menthetik meg. A Semmelweis Egyetemen az idei évben (szeptember 15-éig) 115 vese, 58 máj, 43 szív és 3 hasnyálmirigy átültetése történt meg. Ezek mellett pedig 13 tüdőtranszplantációt is elvégeztek az Országos Onkológiai Intézettel együttműködve.