Amerikai orvos: "Sok páciens nekem esik"

Mint mindig, most is a beöltözéssel kezdődik a munkanapja Dr. Johnsonnak, ám a folyamat a koronavírus-járvány kirobbanása óta jóval összetettebbé vált, és nagyobb körültekintést igényel. Ahogy azt a Prevention.com-nak elárulta, attól függően, hogy mekkora a kockázata a megfertőződésnek, más és más védőfelszerelésre van szüksége. "Az alap az egyszerű sebészi maszk, a szemvédő, a gumikesztyű és az orvosi védőruha. Az eggyel magasabb fokozatnál N95-ös maszkot teszek fel, amely kiszűri a levegőben lévő vírusrészecskéket. Ha pedig a betegeknek lélegeztetésre van szükségük, még komolyabb védőfelszerelés kell, ebben egyébként úgy nézünk ki, mint az űrhajósok" - mondja a szakember, aki szerint a legjobb védőfelszerelés sem ér semmit, ha nem a megfelelő módon veszik le. Ilyenkor az orvosokat mindig figyeli egy másik kolléga, nehogy lehetséges kórokozók kerüljenek közben a kezükre, arcukra.

Előfordul, hogy nekiesnek a páciensek

A Harborview Medical Center sürgősségi osztályára egész nap érkeznek a légzőszervi tünetekre panaszkodó betegek. Mint azt Dr. Johnson hangsúlyozta, először mindenkin végeznek egy előzetes vizsgálatot, amely során megállapítják, kit kell hazaküldeni, kit kell tesztelni koronavírusra, és kinek van szüksége kórházi ellátásra. "Komoly kihívást jelentő pillanatok ezek, sokakat látunk ilyenkor a legrosszabb formájukban, és gyakran előfordul, hogy a páciensek és a családtagok is nekem esnek" - meséli.

Nagyon stresszesek most a napok mindenki számára, folytatja Dr. Johnson. Rengeteg információ zúdul az emberekre nap mint nap, és tapasztalatai szerint sok páciens csalódottan, összezavarodva távozik tőlük, mert a médiában hallottak, látottak alapján mást várnak, mint amivel a kórházban találkoznak. A kezelési lehetőségek körül úgyszintén óriási kavarodás van, a médiumok és a politikai élet szereplői ugyanis hajlamosak túlbecsülni bizonyos terápiás eljárásokat, miközben a kockázatok nagyrészt nem ismertek, a kezelések pedig kizárólag kíséreti jellegűek. "Igyekszem megnyugtatni a betegeket, hogy mindannyian ugyanazon az oldalon állunk, és mi, orvosok arra törekszünk, hogy a számukra legjobb megoldást találjuk meg" - szögezi le Dr. Johnson, aki hozzátette: annak viszont örül, hogy Seattle támogatja az egészségügyi dolgozókat. A városban például minden este 8 órakor tapsvihar hangzik fel a tiszteletükre, amit a családjával a nappaliból szoktak hallgatni.

Az egészségügyi dolgozókra nagy felelősség hárul a koronavírus-járvány idején. Fotó: Getty Images

8-12 óra múlva kapják meg a koronavírus-teszt eredményét

A legtöbb olyan páciens állapota, aki koronavírus-fertőzésre jellemző tünetekkel érkezik, stabil, Dr. Johnson nekik azt szokta javasolni, hogy menjenek haza, pihenjenek, és addig ne lépjenek ki a házból, amíg nem múltak el teljesen a panaszaik. Akik súlyosabb szimptómákkal jönnek hozzájuk, azokat mindenképpen tesztelik - ez naponta akár több ezer beteget is jelenthet -, szerencsére a labor gyorsan dolgozik, képes kiszolgálni az igényeket. A koronavírus-teszt eredménye 8-12 óra múlva várható, ami Dr. Johnson szerint annak fényében különösen jó, hogy tudja, más kórházakban sok kollégája csak napok múlva értesül arról, koronavírusos-e a beteg, vagy sem.

"Ha valakinek nagyon aggasztó az állapota, privát szobában helyezzük el, ám ilyenből sajnos csak 3 van itt a Harborview-ban, és más kórházakban is limitált a számuk. A legtöbb érintettet így 5-8 ágyas szobákba tesszük, ahova nem érkezhetnek látogatók, nehogy behozzanak valamilyen kórokozót, vagy éppen ők fertőződjenek meg" - így a szakember, aki arról is beszélt, mindeközben természetesen ellátnak stroke-os betegeket, autóbalesetek sérültjeit, és olyanokat is, akiknek annyira rossz az állapotuk, hogy el se tudják mondani, mit éreznek.

"Tudtuk, mit vállalunk"

A sürgősségi orvosnak még egyetlen koronavírusos páciense sem halt meg, a kritikus állapotban lévők egy része már meggyógyult. Saját magáért nem aggódik, hiszen fiatal, egészséges, noha két kollégája, akik szintén a sürgősségin dolgoztak, súlyosan megbetegedtek. "Sokkal nagyobb veszélyben vagyunk, mint az átlagemberek, de tudtuk, mit vállalunk, amikor munkába álltunk. Büszke vagyok arra, amit csinálok, arra, hogy segítek az embereken, és minőségi, megbízható információval láthatom el őket."

Mindazonáltal mindent megtesz, hogy ne vigye haza a vírust. "Ahogy belépek a bejárati ajtón, leveszem a cipőm, majd megmosom a kezem és lefürdök. Két gyermekünk van, egy 1 és egy 4 éves, akikkel sokat gyakorolunk, hogy tudják, hogyan kell megfelelően kezet mosni, a könyökhajlatba vagy zsebkendőbe tüsszenteni, és meggondolni, mit vesznek a szájukba. A 70 éves édesanyám is velünk él, és nagyon sokat segít a gyerekek körül. Amíg az emberek nem felejtik el, hogy ebben a helyzetben mindenki ugyanúgy benne van, addig képesek leszünk legyűrni a járványt" - szögezi le.

Bekerül a történelemkönyvekbe

Ha bármit is megváltoztathatna a jelenlegi helyzetben, akkor biztosítana az emberiségnek néhány hónap előnyt, hogy olyan tesztelési megoldást lehessen kifejleszteni, ami gyors eredményt ad. Szerinte ugyanis így nem lenne szükség annyi védőfelszerelésre, és jobban meg lehetne érteni, hogyan terjed a közösségben a vírus. "Legyetek türelmesek az egészségügyi dolgozókkal, kövessétek a kormány utasításait, tartsátok be az alapvető higiéniás szabályokat, és maradjatok otthon. 10 múlva már a történelemkönyvekben olvasunk majd erről" - jósolja az orvos.

