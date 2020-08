6500 egészségügyi dolgozó hiányzik itthon

Az érintettek döntően a legutóbbi hónapokban hagyták el az egészségügyet - nyilatkozta a Népszavának Soós Adrianna, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke. Azt nem tudta megmondani, hogy pontosan mi váltotta ki a példátlan létszámcsökkenést, de az elmúlt időszakban több olyan folyamat is zajlott, amelyek előidézhették a személyi állomány zsugorodását.

A lap információ szerint sok egészségügyi dolgozónak okozott 20-30 százalékos bevételcsökkenést a járvány elleni védekezés, mivel a veszélyhelyzet idején átmenetileg megszűntek a megélhetésüket biztosító kiegészítő jövedelemszerzési lehetőségek. Rendes körülmények között a szakdolgozók felének-kétharmadának, az orvosok közül szinte mindenkinek van másod-, harmadállása. A normális heti negyven óra helyett hatvanat, sőt, ügyeletekkel együtt még többet is dolgoznak, azonban a veszélyhelyzet kihirdetésekor az egészségügyben azonnal megtiltották a külföldön vagy itthon végzett plusz munkát.

Nem megfelelőek a körülmények

A szakemberveszteség egy jelentős részét ezenkívül a nyugdíj mellett dolgozó egészségügyisek kiesése okozhatta. Sok helyen egyszerűen elküldték őket az állásukból, mások távkonzultációs feladatokat kaptak, ám volt olyan munkáltató, amelyik az intézkedés nyomán 100-200 ezer forinttal csökkentette egy-egy orvos korábbi bérét. A körülményekre is sokan panaszkodtak, mert a védőeszközökhöz hosszú hónapokig alig vagy egyáltalán nem jutottak hozzá.

Az egészségügyi ellátórendszer pedig a visszarendeződés óta is csökkent kapacitással működik, mivel sok dolgozó teljesen kiábrándult, vagy éppen saját egészségi állapotát félti. A kórházak emiatt kevesebb ágyra engednek betegeket, így kevesebb alkalmazott is elegendő. A KSH legfrissebb adatai szerint az aktív ágyaknak még mindig csak alig több mint a fele (53,3 százaléka) foglalt. Összehasonlításképpen: tavaly ilyenkor az ágyak kétharmadán (68,4 százalékán) feküdt páciens. Szintén kevesen kerültek vissza a krónikus férőhelyekre, ezeknek 85 százaléka volt foglalt az előző évben, míg most csak a felük (52,5 százalék).

