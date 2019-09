10 betegből 4 sérül az ellátás során

A betegbiztonság nagyon sok paraméterből áll. Különbözik a nagy centrumok, az alapellátás, de az országok között is - idézi az infostart.hu Merkely Bélát, a Semmelweis Egyetem rektorát, aki a betegbiztonság világnapja alkalmából tartott konferencián beszélt. A rektor elismerte, hogy nem kívánt hibák a legmagasabb ellátási szinten is vannak, majd arra is emlékeztetett, hogy sok más szakmával ellentétben az egészségügyben egy kis hiba is végzetes lehet. Merkely úgy fogalmazott, hogy a betegbiztonság "népegészségügyi probléma".

A betegbiztonság "népegészségügyi probléma". Fotó: iStock

"Az ellátás következményeként kialakult események - egészségkárosodás vagy életminőség-romlás - szerepelnek a tíz vezető halálok között" - ezt már Lám Judit, a SOTE-n működő egészségügyimenedzser-központ igazgatóhelyettese mondta el a konferencián. Mindehhez Belicza Éva, a központ betegbiztonsági tanszéki csoportjának vezetője hozzátette, hogy ezen esetek jó része, fele-kétharmada megelőzhető lenne, hiszen az adott eljárások, módszerek már ismertek.

Lám Judit szerint az ellátás közben kialakult problémák a diagnózisból, a nem megfelelő gyógyszerrendelésből és a nem megfelelő gyógyszeralkalmazásból származnak.