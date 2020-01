Mit jelez, ha kiesik a macska foga?

A legfontosabb kérdés, hogy milyen idős az állat. Hasonlóan ugyanis az emberekhez, a macskáknak is két sor foguk nő ki fejlődésük során. A kiscicák tejfogai már alig néhány hetes korban megjelennek. Először a metszőfogak bújnak ki 2-4 héttel a születés után, majd legvégül az előzápfogak 5-6 hét elteltével. összesen 26 tejfoga van a kismacskáknak, amiket aztán 4-7 hónapos kor körül elkezdenek felváltani a maradó fogak.

A macskák körében is előfordulnak fogbetegségek. Fotó: iStock

Magát a fog kihullását ritkán látják csupán a gazdik, mert az többnyire evés vagy játék közben történik meg. Ettől függetlenül azonban kedvencünk még jóval az első születésnapja előtt 30 maradó fogra tesz szert, és használja utána azokat egész további életében - feltéve persze, hogy megóvjuk a sérülésektől és fogászati betegségektől.

Valójában tehát a foghullás eleinte teljesen normális dolog a kiscicáknál, mi több, probléma inkább abból adódik, ha a tejfogak nem esnek ki. Ilyenkor ugyanis akadályozhatják a maradó fogak kibújását, abnormálisan megváltoztatva azok pozícióját, ezáltal pedig az állat harapását is. Mindez hosszú távon elősegíti a lepedék és a fogkő felhalmozódását, egyszersmind akár tályogok kialakulását is eredményezheti. E szövődmények megelőzhetők, ha rendszeresen elvisszük állatorvoshoz kedvencünket, aki szükség esetén eltávolítja a visszamaradt tejfogakat.

Mit jelez, ha egy felnőtt macska foga esik ki?

Egészen más a helyzet az idősebb egyedek esetében. Egy felnőtt macskánál soha nem tekinthető normális jelenségnek egy-egy fog elvesztése. Habár kedvenceinket nem fenyegeti a fogszuvasodás, egyéb fogászati betegségek azonban igenis előfordulhatnak náluk. Mi több, a három év feletti állatok mintegy kétharmadánál jelentkezik valamilyen mértékű fogászati probléma. Természetesen nem minden megbetegedés vezet foghulláshoz, ahogy nem is minden foghullás mögött áll betegség. Mindazonáltal nem árt az elővigyázatosság.

Hasonlóan az emberi fogakéhoz, a macskák fogainak felszínén is képződhet bakteriális lepedék. Amennyiben ez a lepedék hosszabb ideig megmarad, úgy beindul a fogkövesedés. Mi több, a lepedék akár a fogíny alá is beférkőzhet, ahol gyulladást kiváltva visszafordíthatatlanul károsíthatja az adott fogat tartó csontot és gyökérhártyát. Idővel a fog elkezd mozogni, majd végül ki is hullik. Mindez azonban megelőzhető, ha időben felfedezzük bajt.

A legegyértelműbb intőjel természetes az, ha észrevesszük, hogy kedvencünknek hiányzik egy foga, esetleg találunk egy macskafogat a lakásban. Ilyenkor haladéktalanul vigyük el állatorvoshoz, de olyan esetekben is érdemes kivizsgáltatni, ha az állat láthatóan hezitál, amikor enni adunk neki, gyakran elfordítja a fejét evés közben vagy akár abba is hagyja az evést, esetleg nagyon bűzössé válik a szájszaga. Szintén fogínygyulladás gyanúját vetheti fel, ha a macska főként puhább táplálékokat választ szívesebben.

Forrás: petmd.com; vet.cornell.edu