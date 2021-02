Miért tüsszent a macska?

Szerző: HáziPatika 2021. február 26. 15:20

A tüsszentés egy teljesen természetes reakció, ennek segítségével próbál megszabadulni a szervezet az orrban lévő irritáló anyagoktól. Nemcsak az emberek, hanem számos állatfaj is tüsszent, így például a macskák is. Ha csak néha fordul elő a cicánál, akkor nem kell aggódni, amennyiben azonban gyakorivá válik, vagy bizonyos időre állandósul (és esetleg más tünetek is társulnak hozzá), fontos utánajárni az okoknak.

Meglepő módon a tüsszentés diagnosztizálása cseppet sem könnyű feladat - írja dr. Matthew Everett Miller állatorvos a petmd.com-on megjelent cikkében. Ennek egyik oka, hogy az állatorvosnak mindenekelőtt azt kell megállapítania, valóban tüsszent-e a macska: a tüsszentést ugyanis könnyű összekeverni például a köhögéssel, a csuklással, az öklendezéssel vagy a zihálással. A másik nehézség, hogy számos mögöttes tényező idézheti elő. A leggyakoribbak a következők:fertőzés(vírusos, bakteriális, gombás), gyulladás, irritáció, fogproblémák, rák (idősebb macskáknál az orrjáratban nőhet daganat), idegen anyagok belégzése (por, penész, pollen). Még tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a macskáknál előfordul, hogy a fent említett betegségek, állapotok közül egyszerre több is jelen van. Amikor a macska túl sokat tüsszent, az már bajt jelezhet. Fotó: Getty Images Mikor forduljunk orvoshoz? Mit jelez, ha kiesik a macska foga? Részletek itt. Az állatorvos szerint, ha a macskánk néha tüsszent egyet-egyet, nem szükséges aggódnunk miatta. Amennyiben a tüsszentés gyakorivá válik, vagy hirtelen jelentkezik, és napokig tart, szinte biztos, hogy valamilyen kezelést igénylő probléma idézi elő. Az a cica, amelyik krónikus tüsszentéstől szenved - amely esetben nagy az esély valamilyen alapbetegség jelenlétére -, valószínűleg élete végéig nem szabadul majd a zavaró tünettől. Mivel a fentebb említett betegségek, állapotok sok kellemetlenséggel vagy fájdalommal járhatnak, érdemes akkor is elvinni a cicát állatorvoshoz, ha a tüsszentés az egyetlen tünet. Amennyiben étvágytalanságot, fogyást, orrfolyást tapasztalunk az állatnál, a lehető leghamarabb szakemberhez kell fordulni. Ugyanez igaz akkor is, ha az előbb említett panaszok súlyosbodnak, vagy pár nap elteltével sem múlnak el. Dr. Miller cikkében ezzel kapcsolatban leszögezte: bár gyakori, hogy a macskánál a tüsszentés más szimptómákkal együtt jelentkezik, ez nem feltétlenül segíti az állatorvost a pontos diagnózis felállításában. Költséges diagnosztizálás Fontos tudni, hogy a diagnózisig való eljutás elég költséges lehet a gazdi számára, hiszen nagy valószínűséggel számtalan vizsgálatot kell elvégeznie az állatorvosnak. A szakember először általában néhány rutinvizsgálatot iktat be (pl. fogászati vizsgálat), hogy felmérje a cica általános egészségi állapotát. A tüsszentés mögött álló okok tisztázásához szükség lehet még képalkotó vizsgálatokra (pl. röntgen, számítógépes tomográfia), rhinoszkópiára vagy biopsziára. Miért harap a macskám simogatás közben? Hat dolog, amit a macska jobban tud a kutyánál A calicivírusos nátha tünetei és kezelése macskáknál Miért esnek mindig talpukra a macskák?

A terápia célja a tüsszentést okozó betegség, állapot kezelése (már ha ez lehetséges). Noha számtalan módszer áll rendelkezésre, a gazdiknak tisztában kell lenniük azzal, hogy az esetek többségében - különösen a krónikus esetekben - csupán a tünetek gyakoriságának, súlyosságának csökkentése lehetséges, a teljes gyógyulás nem érhető el. A kezelés során a gyökéroktól függően az állatorvos alkalmazhat egyebek mellett antibiotikumokat, szteroidokat, dekongesztánsokat, nem szteroid gyulladáscsökkentőket, hányinger elleni készítményeket, és ritkán a műtét is szóba jöhet.