Kölyöktől a felnőttig: hogyan változik a macskák tápanyagigénye?

A macskák táplálásánál törekednünk kell az arany középút megtalálására, azaz úgy kell biztosítanunk számukra minden szükséges tápanyagot, hogy közben nem etetjük túl őket. Ha ugyanis energia-háztartásuk átbillen a bevitt kalóriák irányába, úgy ők is hajlamosak az elhízásra. A súlyfelesleg pedig hosszú távon drasztikusan megnöveli számos krónikus egészségügyi panasz kialakulásának kockázatát. Több szempontot is figyelembe kell vennünk kedvencünk tápanyagigényénél, ezért arra keressük a választ, hogy milyen és mennyi eledelt adjunk neki.

A kérdés eldöntésében igen fontos tényező például a házikedvenc életkora.

A macskák tápanyagigénye életkoronként változik. Fotó: Getty Images

A táplálás kapcsán praktikusan a kölyökkort, a fiatal felnőttkort és a felnőttkort érdemes megkülönböztetni a macskák életszakaszai között. Hozzátartozik továbbá, hogy az ivartalanítás is nagyban befolyásolja a macskák étrendjét, mivel tápanyagigényük és étvágyuk egyaránt megváltozhat a beavatkozás után. Lássuk tehát, miként követhetjük nyomon cicánk valós igényeit élete során.

A kölyökmacskák igazi energiabombák

Mindenekelőtt fontos leszögezni, hogy a macskák igazi húsevők, ennélfogva zömében fehérjére és némi állati eredetű zsírra van leginkább szükségük. Különösen igaz ez a néhány hónapos kölykökre, amelyek még nagyon játékosak, rengeteget mozognak, gyorsan nőnek, fejlődő szervezetük pedig arányaiban több fehérjét és kalóriát használ fel, mint egy felnőtt egyedé. Érdemes tehát élete első hónapjaiban olyan táppal etetni kedvencünket, amely kifejezetten kölyköknek készült, és amely ennek megfelelő arányban tartalmaz minden szükséges tápanyagot. Ilyenkor még naponta többször, három-négy alkalommal is etethetjük, ügyelve persze arra, hogy az adagolásnál így se essünk túlzásba.

Az ivartalanítást négy és hat hónapos kor között szokták javasolni az állatorvosok. Általánosan elterjedt tévhit, hogy a műtét azt hozza magával, hogy a cicák elkerülhetetlenül el is híznak utána. Bár az igaz, hogy hajlamosabbá válhatnak a súlygyarapodásra, ám továbbra is a gazdi felelőssége, hogy igazodjon kedvence megváltozott igényeihez. Az ivartalanítást követően ugyanis lassul valamelyest a cicák anyagcseréje, miközben étvágyuk megnőhet, emiatt aztán gyakran jöhetnek hozzánk kunyerálni a megszokott etetési időn kívül is. Egészségük megőrzése szempontjából viszont a valós energiaigényüket kell figyelembe vennünk, azaz már elegendő, ha csupán napi kétszer adunk nekik enni. Teljesen kifejlett, felnőtt állatnak körülbelül egyéves korukra tekinthetjük a macskákat, amikorra elérik végső méretüket. Ilyenkor már át kell térni a felnőtt macskáknak készült eledelekre.

Mit adjak enni a felnőtt macskámnak?

Felnőttkorban kedvencünk fizikai aktivitása jelentősen alacsonyabb lehet, mint amit kölyökként mutatott, így nincs szüksége annyi kalóriára sem, mint korábban. Hacsak nincsenek egészségügyi problémái, és emiatt az állatorvos másként nem tanácsolja, bőven elegendő naponta egyszer etetni a felnőtt állatot. Az eltérő tápanyag-összetétel miatt a kölyköknek szánt eledelről a felnőtt macskáknak készült - alacsonyabb fehérje- és zsírtartalmú - eledelre érdemes átállni. A váltás során törekedjünk a fokozatosságra, mivel így elejét vehetjük bizonyos emésztőrendszeri panaszoknak. Néhány napig adjuk keverve a tápot kedvencünknek. Eleinte csak egy keveset adjunk hozzá a felnőtt eledelből korábbi táplálékához, majd napról napra növeljük annak arányát, mielőtt végül csak azt adnánk már a cicának.

Az etetés célja természetesen továbbra is változatlan: biztosítsunk minden szükséges tápanyagot a macskának, de ne etessük túl, máskülönben könnyen elhízhat. Kövessük tehát figyelemmel kedvencünk testsúlyának alakulását, és ha úgy tapasztaljuk, hogy elkezdett hízni, akkor módosítsunk az adagjain. Energia-háztartásának egyensúlya szempontjából szintén fontos, hogy ösztönözzük a mozgásra. Egy kis kreativitással vagy az internetről ellesett praktikákkal könnyen kialakíthatunk például olyan etetőjátékokat, amelyek révén az evés is némi izgalommal és mozgással társulhat számára.

Minden életkorban igaz, hogy érdemes változatosan táplálni kedvencünket: adjunk neki többféle ízű és állagú eledelt, így száraz tápot és nedves macskaeledelt egyaránt. Ezáltal elkerülhetjük, hogy válogatóssá váljon. A nedves eledelek magas víztartalma emellett előnyösen hat az emésztésére is. Egyes cicák egyébként is kevésbé szeretnek tálból inni, így ilyen esetekben a vegyes táplálás mindenképpen nagy segítség lehet.