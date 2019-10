Karomeltávolítás macskáknál: ne tegyük

A macskák karomtalanításának gyakorlatát világszerte élénk viták övezik: vannak országok (ilyen például Anglia), ahol illegális tettnek számít, olyan helyeken pedig, ahol a törvény nem gördít akadályt a beavatkozás elé, számos állatorvos nem hajlandó elvégezni. És nem csupán etikai okból, vagyis mert a macskák elválasztását a számukra oly lényeges karmoktól felesleges kegyetlenségnek tartják - hanem még az alábbi hét okból is.

Félresikerült műtétek

"Ha egy sebész túl keveset vagy épp túl sokat távolít el a karmokból, vagy gondatlanul végzi a sebek lezárását, akkor hosszú távú szenvedést okozó, súlyos szövődmények léphetnek fel a cicáknál" - hívja fel az egyik szempontra a macskatartók figyelmét Dr. Michael Moss pennsylvaniai állatorvos.

Fertőzések

A karomeltávolítás műtéti beavatkozás, ilyen esetekben pedig mindig számolni kell a fertőzésveszéllyel. Dr. Moss épp ezért azt javasolja, hogy (ha már mindenképpen a beavatkozás mellett döntöttünk) igényeljünk állatunk számára antibiotikumot, hogy csökkentsük afertőzésesélyét. "Hiszen bármilyen jól sikerült is a műtét, és bármennyire alaposan is látták el a sebeket, a beavatkozás a macskák lábfejét érinti, amellyel gyakran megfordulnak a puszta földön vagy épp az alomban." A fertőzés jeleire pedig nagyon oda kell figyelni, mert könnyen súlyos következményei lehetnek, ha nem vesszük időben észre: ilyen esetekben a fertőzés érintheti a csontokat és az állat létfontosságú szerveit is.

Inkább vágjuk vagy vágassuk a cica karmait!

A macskaalom kerülése

Könnyen megeshet, hogy a karomeltávolítás után nem fogja használni a macska az almot. Ennek számos oka lehet. Dr. Ryane E. Englar kansasi állatorvos szerint az egyik, hogy az állatnak sebek vannak a lábán, ha pedig ezekbe belekerülnek az alom homok- vagy egyéb szemcséi, akkor ez fájdalmat okoz a cicának. Ezt elkerülendő egyes macskatulajdonosok a karomeltávolítás után puhább alomra váltanak, de ez is rosszul sülhet el, hiszen a macskák nem szeretik, ha megváltoztatják az éveken át bejáratott alomtípust. Ha pedig nem kedvelik az újat, akkor nem is fogják használni.

Mancsfájdalom és idegkárosodás

Túlbuzgó és túlságosan óvatos sebészek is okozhatják. A karomeltávolításba az első ujjperc eltávolítása is beletartozik, és ha nem távolítják el egészében, akkor ezen a ponton új, deformálódott karom növekedhet a bőr alatt, ami rendkívül fájdalmas lehet. De ha túl sokat távolít el a sebész, az sem jó, mert szintén fájdalmas hegek maradhatnak utána. Ha pedig a sebész nem elég tapasztalt, és nincs felkészülve rá, hogy a macskafajták anatómiája eltérő lehet, akkor könnyen az idegek sérülését okozhatja a műtét során.

Sántaság

Lehet átmeneti, de tartós is - és szintén azok miatt a sebészek miatt következhet be, akik túl sok szövetet távolítanak el a beavatkozás során. Hiszen ha a második ujjperc csontja sérül, akkor örökké fájdalmas lesz a cicának a járás.

Hátfájás

A sántaságból könnyen kialakulhat sántítás, de már a járás enyhébb megváltozása is elődízheti, kiváltképp, ha a macska némiképp túlsúlyos vagy egyszerűen csak alkatilag nagyobb súlyú. Ahogy mi is másképp járunk, ha fáj valami a talpunkon, úgy a macskánktól sem várhatunk el egyebet.

Változások a viselkedésben

Mivel erre is van esély a beavatkozás után, érdemes a beavatkozást - ha már elkerülhetetlen - az állat fiatal korában elvégeztetni. A karmolás ugyanis ösztönös cselekvés a macskák részéről, amelynek a terület megjelölésében is szerepe van. Ha pedig egy felnőtt állat már megszokta, hogy így is jelöli a területét, majd hirtelen nem tudja többé megtenni, akkor ez nagyon frusztráló lehet a számára. A kölyökmacskák viszont még jobban hozzá tudnak szokni egy ilyen változáshoz.

