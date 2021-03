A magyar macskatartók háromnegyede tekint a cicára családtagként1, így nem csoda, hogy a kedvencük étrendjére legalább olyan hangsúlyt fektetnek, mint a sajátjukra.

Ma már köztudott, hogy nem javasolt a macskákat kutyaeledellel vagy embereknek szánt táplálékkal, maradékkal etetni, de ezzel nem szűkültek le a tényezők, amiket figyelembe kell venni az étrend kialakításánál: koruktól, egészségügyi állapotuktól, tartási módjuktól és aktivitásuktól függően más és más étrendet igényelnek - ugyanúgy, ahogy mi, emberek.

h i r d e t é s

A cicák immunrendszerének erősítése pedig a táplálásukkal kezdődik: immunrendszerük 70 százalékban az emésztőrendszerük egészségétől függ, hiszen a tápcsatorna az első hely, ahol szervezetük kórokozókkal találkozhat, itt vehetik fel az immunsejtjeik velük a harcot. A legfontosabb tehát, amit gazdiként tehet, az étrend megfelelő kiválasztása: válasszon olyan, bizonyított étrendet, ami nemcsak teljes értékű, hanem a cica immunrendszerét is támogatja!

A Purina ONE eledelekkel a szakértők olyan kiegyensúlyozott eledeleket alkottak meg, amelyek hosszú távon támogatják a cicák egészségét - és már 3 hét alatt szemmel látható eredményt hoznak. A Purina 2020 novemberében több mint 300 hazai, prémium márkát használó macskatulajdonost kért meg, hogy próbálják ki a Purina ONE 3 Hetes Sikerprogramját, egy hónapon keresztül figyeljék és dokumentálják a kedvenceik állapotát.2

Az eredmények hamar és látványosan jöttek: 10-ből 8 cica szívesen, örömmel fogyasztotta a Purina ONE-t már az első, átvezető héten is, a további hetekben 70 százalékuk izgatottan várta az eledelt, 20 százalékuk két etetés között is kért belőle, amit előtte nem tapasztalt más eledeleknél a gazdájuk.

A Purina ONE eledelek természetesen nem csak a cicákat, de a gazdákat is meggyőzték: a tesztidőszak előtti állapotot összevetve a teszt utáni állapottal a gazdik háromnegyede számolt be arról, hogy a cica szőre egészségesebb lett, javult az egészségi állapota vagy energikusabb lett kis kedvence, 45 százalékuk hosszú távon is leváltaná az eledelét a Purina ONE-ra.

Egy tesztelő így foglalta össze a tapasztalatait:

Nagyon válogatós cica, mégis meglepő módon végig lelkesedéssel ette meg az ételt. Jóízűbben ette a szárazat, mint az eddigieket. Bundája fényesebb lett, puhább, nem hullik annyira, egészségesebb kinézete is lett. Nem gondoltam, hogy ennyire látványos lesz rajta ez a tápváltás!" Nagyon válogatós cica, mégis meglepő módon végig lelkesedéssel ette meg az ételt. Jóízűbben ette a szárazat, mint az eddigieket. Bundája fényesebb lett, puhább, nem hullik annyira, egészségesebb kinézete is lett. Nem gondoltam, hogy ennyire látványos lesz rajta ez a tápváltás!"

Nézze meg, mit gondoltak a gazdik a Purina ONE-ról és tudjon meg többet a cicája új étrendjéről!

1 2021. februárjában, 18 év feletti macskatartók körében végzett országos reprezentatív kutatás.

2 2020. november-decemberben budapesti és vidéki macskatulajdonosok bevonásával végzett terméktesztes kutatás.