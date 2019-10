Idős macskáknál erre kell figyelni

Hogyan deríthető ki egy macskáról, hogy hány éves valójában? Részletek itt.

Van néhány jel, amely árulkodó lehet. Figyelni kell például a cica súlyát, hogy változik-e bármilyen irányban azonos életmód és táplálás mellett. Az alomhasználatot is érdemes nyomon követni, ha pedig a széklet vagy a vizelet szaga, mennyisége, állaga megváltozik, illetve az ürítés gyakoriságában változások állnak be, érdemes lehet megfontolni az állatorvosi segítséget. Emellett a mozgásigény, a mozgékonyság és az egyensúlyérzék változása, romlása is figyelmet érdemel, illetve általában véve az is, ha az állat viselkedése bármilyen területen megváltozik. Bajt jelezhet, ha másképp kezd viselkedni az emberekkel, gyakrabban rejtőzik el, az almon kívülre ürít, esetleg a megszokottnál sokkal többet alszik.

Idős macskáknál fontos figyelemfelhívő tünet lehet a testsúly gyors változása

Természetesen akárcsak az emberek, úgy a macskák esetében is vannak tipikus betegségek, amelyek a korral megjelenhetnek náluk. A fogak és az íny állapotának romlása, a fogvesztés például a cicák 80 százalékánál jelentkezik, nem ritkán már 5 éves kor után. Ízületi problémák is jellemzőek: a macskák 90 százalékánál lépnek fel ilyen panaszok 10 éves kor fölött. A vesebetegség is viszonylag gyakori, a macskák körülbelül 20 százalékánál alakul ki. Ha a cica sokkal többet iszik, sokkal többet vizel, nincs étvágya, és fogyni kezd, akkor mindenképpen érdemes a vesefunkciók romlására gyanakodni.

Mire utalhat, ha egy macska túlzottan sokat nyávog? A témáról bővebben ide kattintva olvashat.

Pajzsmirigyprobléma szintén előfordulhat macskáknál, főként a szerv túlműködése. Ilyenkor fogyás, megnövekedett étvágy lehet a tünet. Gyulladásos bélbetegség esetén azt figyelhetjük meg, hogy az állat gyakran hány, hasmenése van, illetve látványosan lefogy. Idősebb cicák esetében a cukorbetegség igen gyakori kiváltó oka a súlygyarapodásnak, valamint a rákos megbetegedés sem ritka: leginkább a belek, az emlők és a száj daganatos megbetegedései támadják meg az állatokat.

A 7 évnél idősebb macskákat félévente érdemes elvinni egy fizikai kivizsgálásra, ami sokat segíthet abban, hogy a betegségeket időben felfedezzük. A 10 évnél idősebb állatoknál ezen felül évi egy rutin vérvizsgálat is szükséges. Lehetőség szerint az állatorvosi vizit mellett mérjük rendszeresen otthon is a cica súlyát. Fontos, hogy ha az állat viselkedésében, szokásaiban bármilyen téren változást észlelünk, illetve bármilyen betegségre gyanakszunk, még véletlenül se próbálkozzunk házi gyógymódokkal, hanem forduljunk szakemberhez. Az otthoni, amatőr gyógykezelésekkel ugyanis általában a legtöbben csak tovább rontanak kedvencük állapotán.

Forrás: petmd.com