Helytelenül etetjük a macskákat

Több ezer éve, mielőtt a macskák az emberekhez csapódtak volna, étkezési szokásaik a maitól merőben eltérőek voltak. A vadonban kószálva ébrenléti idejük felét táplálék keresésével, vadászattal töltötték, és egy nap többször kisebb adag élelmet fogyasztottak el. Az emberekkel való együttélés azonban fenekestül felfogatta ezeket a szokásokat: a lakásban tartott cicáknak ma már nincs szükségük vadászatra, hiszen naponta egyszer vagy kétszer gazdijuktól készen kapják nagy adag, kalóriadús táplálékukat, és összességében is a régmúlt macskáihoz képest sokkal kevésbé aktív életet élnek. Szakértők szerint ez a túlzottan megváltozott életforma egészségügyi vagy érzelmi problémákat is okozhat az állatoknak.

Megváltozott a macskák étkezési szokása

A Journal of Feline Medicine and Surgery nevű szaklapban megjelent tanulmányban az Amerikai Macskagyógyászok Szövetsége (American Association of Feline Practitioners) arra hívta fel a figyelmet, hogy míg az embereknél az ülő életmód, az elhízás és a stressz jelentik a modern életmód legnagyobb megoldásra váró problémáit, addig a macskáknál is megjelenhetnek különféle civilizációs betegségek. Ezek elkerülése végett azonban a szövetség tudományosan alátámasztott tanácsokkal látta el a felelős macskagazdikat.

"A mai háztartásokban a legtöbb macska naponta egyszer vagy kétszer étkezik. Általában nagy adag eledelt kap, amelyet ugyanabból az etetőtálból, ugyanazon a helyen fogyaszt el" - mondja dr. Tammy Sadek, a tanulmány első szerzője. "Sok benti macskát egyébként is meglehetősen kevés környezeti hatás ér, ezen pedig az ilyen típusú etetés sem segít. Nem igazodik az állatok valódi viselkedési igényeihez."

"Minden háztartásnak személyre, azaz macskára szabottan kellene kialakítani az etetés menetét az állat igényeitől függően. Figyelembe kell venni, hogy mennyi mozgásra, vadászatra van szüksége, és hogy milyen helyeken érzi magát biztonságban" - mondja dr. Sadek, és azt javasolja, hogy a gazdik a macskák napi ételadagjait a ház különböző részein helyezzék el, lehetőleg magasabb helyeken. Ez ugyanis arra ösztönzi az állatot, hogy "vadásszon" vagy legalábbis kutasson kicsit az élelem után, ráadásul pedig ha a lakás kevésbé frekventált pontjain helyezzük el a falatokat, akkor nyugodt környezetben fogyaszthatják el azt. Ez utóbbi azért fontos, mert tanulmányok korábban már arra is rámutattak, hogy a túl forgalmas helyen elhelyezett etetőtálka komoly viselkedési problémákat okozhat a cicáknál.

A szakértők szerint az is jó megoldás lehet, ha olyan automata etetőtálat szerzünk be, amely különféle feladatok elé állítja a cicát, és csak azok megoldása után juthat hozzá az élelemhez. Az ilyen etetőtálak, valamint a táp fentebb említett módon végzett elrejtése nemcsak a macskák aktivitását növelhetik, hanem szellemileg is stimulálhatják őket.

Arra azonban érdemes figyelni, hogy ha több macskával osztjuk meg az otthonunkat, akkor elrejtett tálkákból és itatótálból is többre lesz szükség a konfliktusok és azagresszióelkerülése végett.

