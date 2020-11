Hány éves a macskánk valójában?

Egy örökbefogadott vagy mentett cicánál laikusként elég nehéz megállapítani az állat pontos életkorát. Persze, egy kölyökmacska és egy meglett kandúr között könnyű különbséget tenni, de például egy kettő vagy négyéves cicát a nem szakképzett szemek könnyen összekevernek. A gazdikkal szemben egy állatorvos már sokkal könnyebben megbecsülheti a macskák életkorát.

Mentett cicánál nehéz megállapítani az állat pontos életkorát

Hány éves a macskám?

"Amikor meg kell becsülnöm egy macska életkorát, általában a fogak vizsgálatával kezdem" - mondja Dr. Erick Mears állatorvos. Különösen fiatal állatok esetében ugyanis a fogazat sokat elárulhat az állat koráról. Kiscicáknál a tejfogak általában három hetes korban kezdenek megjelenni, hathetes korukra pedig mind a 26 fogacska ki szokott bújni. Tejfogaik a három és hat hónap közötti időszakban esnek ki, majd kezdenek megjelenni a maradandó fogak. Az állatorvosok egy már maradandó fogazatú állatnál tehát általában feltételezik, hogy a macska legalább hat hónapos, ha pedig ezek a fogak tiszták és hegyesek, akkor az állat valószínűleg két évesnél fiatalabb.

h i r d e t é s

A legfontosabb tanácsok macskásoknak A macskatartás felelősséggel jár. Annak érdekében, hogy cicánk testileg és lelkileg is a lehető legegészségesebb legyen, néhány alapszabályt mindenképpen be kell tartanunk. Részletekért kattintson!

A fogazat után a szakemberek a bundát és az állat izomzatát is ellenőrzik. A fiatalabb macskák ugyanis fényes bundával és láthatóan izmos lábakkal rendelkeznek. 10-14 éves korukban gyakran alakulhatnak ki problémák a fehérjék és zsírok emésztésével, aminek eredményeképp az állatoknak csökkenhet az izomtömegük, és le is fogyhatnak. Az idősebb macskáknál megnő a veszélye az ízületi gyulladások kialakulásának is, ez pedig nemcsak a mozgásban akadályozhatja meg őket, hanem akár a mosdásban is, amitől bundájuk fakóvá, fénytelenné válhat.

A fizikai vizsgálat mellett egy laborvizsgálat is sokat segíthet a kormeghatározásban: tipikus veseproblémák általában a macskák 10 éves kora körül jelentkezhetnek, a pajzsmirigy-túlműködés jelei pedig 1-2 évvel később. Bár dr. Mears azt mondja, az is megesett már, hogy ezeket a tünetek egy hatéves macskánál fedezte fel.

Macskaévek kontra emberi évek

Ha azt már kiderítettük, hogy nagyjából mennyi idős lehet a cicánk, következő lépésként életkorát összehasonlíthatjuk a sajátunkkal. Ez azonban nem olyan egyszerű feladat, ugyanis nincs olyan általános váltószám, amellyel a macskaéveket emberi életkorrá tudnánk átszámolni. A macskák az első két évükben fejlődnek a leggyorsabban, majd lassítanak kicsit. Első életévének végére egy cica fejlődési stádiuma megközelítőleg egy 10-15 éves emberének felel meg, majd kétéves koruk körül egy 25 éves emberhez hasonlítanak inkább. Ez után lassul le a fejlődésük, és 12 havonta körülbelül 4-5 emberévet öregszenek. A macska-ember életkorok összehasonlítása egyébként azért is hasznos, mert így jobban átérezhetjük a rendszeres állatorvosi ellenőrzések fontosságát. A macskák életében - mint láthattuk - egy év relatív hosszú időnek számít, amely alatt akár drámaian is megváltozhat egészségi állapotuk.

Forrás: petmd.com