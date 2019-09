Halott macskáját klónoztatta egy férfi

A macska halála után néhány órával a 22 éves Huang Yu talált egy cikket a kutyák klónozásáról, amely elolvasása után elgondolkodott, mi lenne, ha egy nap Fokhagymát is visszahozhatnák az életbe?

"Fokhagyma pótolhatatlan, a szívemben örökre megmarad... nem hagyott maga után utódot, így csak a klónozás maradt" - nyilatkozta a férfi a New York Times-nak, aki, miután kiásta imádott macskája testét, egy hűtőszekrényben tárolta azt. Nem sokkal később megérkeztek hozzá a pekingi, háziállatok klónozásával foglalkozó Sinogene nevű cég alkalmazottjai, akik bőrsejteket vettek le a halott állattól, majd azt eltárolták a cég DNS-bankjában. Huang Yu körülbelül egy hónappal a cica halála után döntött úgy, hogy végigviszi a klónozást, erről pedig rögtön értesítette is a céget. Körülbelül 35 ezer dollárral és hét hónappal később a cég létre is hozta Kína első klónozott macskáját, Fokhagymát.

A férfit egyébként először elrettentette a 35 ezer dolláros ár, ám végül úgy érezte, a pénznél többet ér neki, ha visszakaphatja macskáját. Az eredeti Fokhagyma egyébként kétévesen, januárban pusztult el egy húgyúti fertőzés következtében.



A klón megalkotásához az eredeti macska bőrsejtjeit ültették be más macskák petesejtjébe, majd egy elektromos vagy kémiai sokk után 40 klónozott embriót ültettek be 4 anyamacskába. A folyamatból végül 3 vemhesség jött létre, amiből kettő vetéléssel ért véget.

A férfi augusztusban találkozott először az klónozott állattal, és rögtön megállapította, hogy az új cica valójában nem is lett az elhunyt macska pontos mása. A klón macska álláról ugyanis hiányzik az a fekete folt, ami Fokhagymát igazán egyedivé tette. "Ha azt mondom, hogy nem voltam csalódott, akkor hazudnék" - nyilatkozta Huang, majd hozzátette, hogy hajlandó így is elfogadni a helyzetet. A cég szerint egyébként a klónok szőr vagy szem színe kis mértékben eltérhet az eredeti állatétól, ám elmondásuk szerint a két állat DNS-e még így is megegyezik.

Az eredeti Fokhagymáról és a klón cicáról itt találhat képeket!

A történettel kapcsolatban azért azt is fontos megjegyezni, hogy a klónozás nem jelenti azt, hogy az így létrehozott állat személyiségében is azonos lenne az elpusztulttal. Csupán fizikailag egyezik majd meg a két kiskedvenc.

Kína, a klónozott állatok fellegvára

Becslések szerint Kínában összesen 55 millió kutyát és 44 millió macskát tartanak, az országban pedig csak idén több mint 28 milliárd dollárt költöttek el az emberek a háziállataikra. A Sinogene nevű cég 2015 óta foglalkozik kisállatok klónozásával, miután a piacelemzéseik azt mutatták, hogy igény lenne erre a szolgáltatásra. Az elmúlt években már több mint 40 kutyát klónoztak, az eljárás költsége minden esetben 53 ezer dollár volt. A kutyaklónozás egyébként egy bonyolultabb művelet, ezért is drágább, mint a macskák létrehozása.

Az emberek támogatják az állatkísérleteket

A házikedvencek klónozása nem igazán szabályozott még az országban, ráadásul sokak által vitatott is. A PETA állatvédő szervezet tudományos igazgatója szerint például a klónozás kegyetlenség, ráadásul a megrendelőket is átverik, hiszen a klón nem ugyanaz az állat lesz, mint amiből létrehozták. Ezzel szemben Kína lakossága nem gondolja úgy, hogy az állatkísérletek (az országban kozmetikai és gyógyászati célú állatkísérleteket is folytatnak) kegyetlenek lennének, vagy hogy az állatok klónozásával bármilyen probléma lenne. Kínában az állatkínzást sem szankcionálják.

