Noha a kandúrok hajlamosabbnak mutatkoznak a más macskákkal megvívott csatákra, olykor a nőstények is egy vérbeli cicaharc kellős közepén találhatják magukat - pláne, ha nincsenek ivartalanítva. Macskánk így szerzett sérüléseit, különösen a harapásokat feltétlenül érdemes megmutatni az állatorvosnak.

A tűfogak átka

Sajnos a legtöbb macskaharapásos sérülés könnyen elfertőződhet kezelés nélkül. Ennek pedig még enyhébb esetben is ronda, gennyes kelések lehetnek az eredményei, rosszabb verzióban azonban komolyabb betegségek is, például vérmérgezés vagy súlyos ízületi problémák. A macskák szája ugyanis tele van baktériumokkal, hegyes kis tűfogaikkal pedig könnyen a másik állat bőre alá képesek juttatni ezeket. A pici sebek aztán gyorsan behegednek - így viszont a baktériumok nem fog kijutni a bőr alól, ahol aztán vidám szaporodásba kezdhetnek.

Mindjárt kitör a harc

A sérülések legtöbbször szabad szemmel is könnyen észrevehetőek: macskánk szőre itt-ott hiányos, szokatlanul összeborzolt, nedves vagy konkrétan véres lehet. Ezeket a pontokat érdemes ellenőrizni, továbbá a fejet, a hátsó lábat és a macska farkát is, amelyek ellen gyakran intéznek támadást az önfejű állatok. Mivel a macskák fogainak harapása nyomán keletkező seb annyira gyorsan bezárul, a fertőzésnek lehetnek később mutatkozó jelei is: fájdalmas duzzanat, sántítás, levert kedélyállapot,lázvagy bizonyos testrész szünet nélkül tisztogatása az állat részéről.

Lehet, hogy antibiotikum kell a cicának

Az állatorvos ellenben meg tudja tisztítani az érintett területet, amivel elejét veheti a fertőzésnek, másfelől pedig antibiotikumot is felírhat hetvenkedő cicánknak. Ha a verekedést követő 24 órában történik mindez, akkor szinte kizárt, hogy bármilyenfertőzéskialakuljon az állat szervezetében; ha később, akkor megjelenhetnek a seb környékén kelések - ezeket szintén érdemes állatorvossal kitisztíttatni.

Jó hír, hogy ha megfelelően kezelik, a legtöbb így szerzett seb két héten belül tökéletesen gyógyul.

Forrás: petMD