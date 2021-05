A macska így érezheti jól magát a lakásban

Rendezzük be a teret úgy, hogy tudjon mivel játszani!

Már a szoba egyik sarka vagy egy ablakpárkány is elég lehet, hogy extra szórakozási lehetőséget biztosítsunk a cicának. Hagyjunk elöl dobozokat, a kedvenc játékait, legyen kosara, kaparófája, esetleg valamilyen emeletes építmény, amelyre felmászhat vagy amelyben elbújhat. Ha az ablak elé madáretetőt teszünk, az odaszálló madarak látványa órákon át is lekötheti a cicát. Érdemes olyan játékokat is elhelyezni, amelyek fel vannak függesztve - lehetőleg különböző magasságokba -, mert a macskák ezeket is szeretik.

Legyen társa!

A cicák sokkal jobban leköthetőek, ha nincsenek egyedül. Egy cica- vagy akár kutyatárs némi összeszoktatás után villámgyorsan megoldhatja a szórakoztatás problémáját. Az összeszoktatás az első hetekben akár problémás is lehet, de megéri a fáradságot, mert a társakkal együtt élő állatok általában boldogabbak, egészségesebbek, és hosszabb ideig is élnek.

A macskák egymást is elszórakoztatják, ha párban vannak

Megnyugtató hangok

Ha észrevesszük, hogy van olyan hang vagy zene, amelyre a cicánk jól reagál, akkor hagyjuk neki bekapcsolva, amíg nem vagyunk otthon. A klasszikus zene kutatások szerint általában a legtöbb macskára nyugtató hatással van, különösen, ha hegedűn vagy zongorán játsszák. Emellett a meditációs zenékre, hangokra is jól szoktak reagálni az állatok. Szeretik továbbá az olyan játékokat, amelyekben jutalomfalatok vannak elrejtve - órákig el tudnak szórakozni az ilyen speciális, állateledel-boltokban is kapható szerkezetekkel, hogy megszerezzék kedvenc csemegéjüket.

Forrás: petmd.com