A házi készítésű macskaeledel ezért veszélyes

Több mint 110, egészséges felnőtt macskáknak szánt állateledel-receptet elemeztek a tanulmány készítői. A szakemberek szerint a receptek 40 százaléka semmilyen etetési útmutatót nem tartalmazott, a többi pedig hiányos vagy zavaros volt ebben a tekintetben - írja a ScienceDaily.com tudományos-ismeretterjesztő portál.

A házi készítésű eledelek nem feltétlenül jobbak a bolti termékeknél. Fotó: 123rf

Nem megfelelő a tápanyagtartalom

"Mindössze 94 recept szolgált elegendő információval a számítógépes tápanyagelemzéshez, ám ezek közül egyik sem tartalmazta az összes olyan alapvető tápanyagot, amelyet a Nemzeti Kutatási Tanács javasol a felnőtt macskák számára" - mondta Jennifer Larsen, a tanulmány vezetője. Még az állatorvosok által jegyzett receptek is hiányosak voltak, az alapvető tápanyagok terén viszont jobban teljesítettek, mint a mások által összeállított házi macskaeledelek.

A receptek többségében három vagy több alapvető tápanyag koncentrációja nem volt megfelelő, de akadt olyan is, amelyben 19 szükséges összetevőből nem volt meg a szükséges mennyiség. A kutatók mindössze öt olyan receptet találtak, amelyből csupán egyetlen alapvető tápanyag hiányzott - mindegyiket állatorvos írta.

Mennyire káros egy rossz minőségű táp?

A szakemberek szerint az etetési szokásoktól, a diéta időtartamától, az állat egészségi állapotától és a recept hiányosságaitól is függ, hogy az ilyen receptek mennyire ártanak a macskának. A receptek 7 százaléka azonban olyan összetevőt is előírt, amely kifejezetten mérgező hatással lehet a macskákra. Ilyen például a fokhagyma, a fokhagymapor, a vörös- és a póréhagyma is.

A receptek egy része továbbá nyers állati összetevőt is ajánlott - anélkül, hogy figyelmeztetett volna a bakteriálisfertőzéskockázatára. A csontot javasló receptek egy része pedig nem említette a csontok leőrlésének fontosságát a gyomorsérülések elkerülése érdekében.

Ezek tekintetében Larsen úgy véli, hogy a házi készítésű eledelek nem feltétlenül jobbak a bolti termékeknél. Ha pedig a macskatulajdonosok mégis elkötelezik magukat valamilyen diéta mellett, akkor bizonyosodjanak meg arról, hogy az biztonságos és megfelelő a saját állatuk számára - javasolja a szakértő.