Tűzoltók: "a macska terrorista"

A Nemzetközi Macskanapot 2002-ben hozták létre, azóta minden év augusztus 8-án a gyors mozgású, doromboló állatokat ünnepeljük. Az OKF sem felejtkezett el a jeles napról, jól mutatja ezt friss Facebook-bejegyzésük, amelynek címe: „10 + 1 dolog, amit a tűzoltók a macskáktól megtanultak”.

Ma van a Nemzetközi Macskanap. Fotó: Getty Images

A posztban olyan vicces észrevételek olvashatóak, mint hogy „A macska oda is befér, ahova nem”, „A macska attól, hogy cukin néz ki, egyáltalán nem az”, "A macska terrorista" vagy „Aki macskamentésre vállalkozik, arra szépen néznek a lányok. Ezért a tűzoltók minden macskát megmentenek.”

Történetek és érzések

A bejegyzést nagyon szeretik a facebookozók: már több mint 2 300 lájkot kapott, és 889 megosztásnál jár. Rengeteg macskatulajdonos is hozzászólt a bejegyzéshez. Egyikük például arról írt, miért szereti a cicákat: „Aki macskákkal kezd – bármilyen kapcsolódásban is – az az elfogadást gyakorolja. Elfogadjuk, hogy olyanok amilyenek, az ő kis lükeségükkel, akkor is, amikor benéznek valamit és lehetetlen helyzetbe kerülnek. Ők egy másik dimenzióban élnek: velünk, csak a saját kis fura világunkban. Tisztelet nektek!”

Egy másik kommentelő pedig arról mesélt, hogy a macskáinak köszönheti az életét. „Hajnali tűz volt, aludtunk, akkor egyéves kisfiammal. De jöttek a macskák és hangosan felnyávogtak. Kinyitottam a szemem, és láttam, hogy valami fura korom és füstszőnyeg lebeg a padló felett. Szokatlan durranások voltak az alattunk lévő helység felől. Hamar felébredtem, kiszaladtunk, hívtunk benneteket. És megmentettétek a házat. A legkedvesebb emberek voltak kint. De ha nem ébresztenek fel....”