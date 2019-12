Szerencsét hoznak a háromszínű macskák

Bizonyos állatfajok esetén már messziről megállapítható, hogy az adott példány hím vagy nőstény: a méretük mellett emlősöknél a szőrzet, madaraknál pedig a tollazat is árulkodhat a nemről. A macskáknál viszont csupán az ivarszervek alapján dönthető el, hogy kandúrral vagy nősténnyel van dolgunk. Kivéve a calico macskákat, ezek az állatok ugyanis szinte minden esetben nőstények - írja az Index.

A legjobb macskafajták kezdőknek Háziállatot befogadni a családba nagy lépés, főleg, ha korábban még semmilyen állatunk nem volt. Ha úgy döntünk, hogy macskát viszünk haza, akkor érdemes lehet fajta alapján választani. Kattintson a részletekért!

Miért nőstény minden calico macska?

A calico egy jellegzetes mintázatot jelent, amikor a macska bundája körülbelül fele fehér színű, amelyet nagyobb fekete és narancs foltok színeznek. Ennek a jelenségnek a hátterében genetikai okok állhatnak, melyek eredetét egészen az ókori Egyiptomig vezették vissza, innen terjedhetett el kikötővárosról kikötővárosra haladva.

A mintázat érdekessége, hogy kizárólag a nőstényeknél jelentkezik. Ennek okait a genetikusok már az ötvenes évek óta kutatják. Egy kanadai orvos, Murray Barr a macskák idegsejtjeit vizsgálva fedezte fel a róla elnevezett Barr-testeket, amelyről később kiderült, hogy a nőstények két X kromoszómáinak egyik inaktiválódott példányából jönnek létre. A macska bundájának színét számos dolog befolyásolja, de a calico cicák színezetéért az X-kromoszómán található egyik gén a felelős. Ha a gén egyik változata (allélje) van jelen a kromoszómán, a macska (legalább részben) narancssárga lesz, ha a másik alléllel rendelkezik, az fekete szőrszínt eredményez. A narancs színt a feomelanin, míg a feketét az eumelanin színanyag alakítja ki.

A calico macskák szinte mindig nőstények, és a hiedelem szerint szerencsét is hoznak. Fotó: iStock

Mivel a narancs és a fekete szín is az X-kromoszómából ered, mind a kettő csak a két X-kromoszómával rendelkező nőstényeken jelentkezhet - az egyik szín az anyai, míg a másik az apai X-kromoszómából ered. Nagyon ritka esetben mégis lehet egy hím ilyen színezetű, ha az állatnál a Klinefelter-szindrómának hívott rendellenesség azonosítható. Ez azzal jár, hogy a hím kromoszómakészlete nem a szokásos 46 XY kromoszómából áll, hanem amellett sejtjei egy vagy két plusz X-kromoszómát is tartalmaznak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az érintett példány összes testi sejtje kettő, vagy ritkábbik esetben három X, és egy Y-kromoszómát hordoz. Ez a rendellenesség viszont azért is ritka, mert rendszerint meddőséget okoz, az ilyen állatnak pedig nem lehetnek utódai.

Szerencsét hoznak

Mivel a háromszínű macska nagyon ritka, számos kultúrában társítottak hozzá hiedelmeket, a kelta területeken például nagy becsben tartották, mert úgy vélték, szerencsét hoz. Japán tengerészek is gyakran vittek magukkal ilyen macskákat hosszabb utakra, a hiedelem szerint ugyanis a tenger is kegyesebben bánik ezekkel az állatokkal. Az Ázsia több országában kedvelt integető macskás szobrot (más néven maneki-nekót) is egy calico macskáról mintázták, amiről szintén úgy tartják, hogy szerencsét hoz a tulajdonosának.