Vajon miért rázzák a macskák a feneküket, mielőtt lecsapnak a prédára? Ennek a meglehetősen szokványos macskaviselkedésnek a hátterét eddig még nem vizsgálta semmilyen hivatalos kutatás sem. Ugyanakkor Jonh Hutchinson professzor - aki már korábban is tanulmányozta az állatok mozgását - gyártott néhány elméletet a dologról.

A nagyobb ugráshoz szükséges?

A szakember szerint a fenékrázás segíthet abban, hogy a macskák jobban le tudják nyomni a hátsó végtagjaikat a földre, és erősebben el tudjanak rugaszkodni. Emiatt az állatok nagyobb lendületet kapnak és magasabbra, messzebbre ugranak.

Emellett a szakértő úgy véli, valamilyen szenzoros szerepe is lehet ennek a mozgásnak. Elképzelhetőnek tartja például, hogy ennek köszönhetően a macska könnyebben beméri a préda helyzetét és mozgását.

Így melegítenek be a macskák?

Emellett segíthet felkészíteni az állat izmait is a gyors reakcióra, amely az elrugaszkodáshoz szükséges. A fenékrázás továbbá "bemelegítésnek" is tekinthető, hiszen kicsit megnyújtja az izmokat, felkészítve őket az ugrásra.

A szakember szerint azonban azt sem lehet kizárni, hogy a mozdulatsor csak afféle szórakozás, a vadászathoz tartozó ösztönös játék a macska számára. Elképzelhető tehát, hogy amikor a prédát érzékelik, csak izgalmukban, nem tudatosan csinálják ezt a mozgást.

Nem csak a házimacskákra jellemző

Ez a fura viselkedés egyébként nem csak a házimacskáknál fordul elő, hanem megfigyelhető a vadon élő nagymacskáknál is. Az oroszlánok, tigrisek, jaguárok is megrázzák a hátsójukat támadás előtt, így a házimacskák jó eséllyel tőlük örökölték a szokást. Átfogó kutatásra azonban nem várhatunk a témával kapcsolatban, hiszen ahhoz olyan macskákra is szükség lenne, amelyek nem rázzák a hátsójukat.

