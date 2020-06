Macskát így szabad lakásban tartani

Mit tehet tehát egy városi gazdi, hogy cicája vagy cicái a lakásban is boldog, nyugodt életet élhessenek? Karen Wu, a Kaliforniai Állami Egyetem pszichológus kutatója összesen 13 pontban gyűjtötte össze a legfontosabb teendőket a Psychology Today oldalán.

Biztonságos búvóhely

Szinte minden macskának szüksége van egy biztonságos és csendes helyre, ahova elvonulhat, ha szeretne, és ahol nem zavarják hangos zajok, kutyák, más macskák vagy éppen kisgyerekek. Ideális esetben ez a búvóhely egyben puha és kényelmes is. Továbbá kutatások szerint érdemes egy olyan magasabb fekvő pontot keresni a lakásban e célra, ahova a cica fel tud mászni, illetve ahonnan könnyen belátja az egész helyiséget.

A szobamacskák életterét tudatosan, gondosan kell kialakítani. Fotó: Getty Images

Legyen saját tere

A macskatartók közül sokan nemcsak egy, hanem rögtön több macskával is megosztják az otthonukat és életüket. Ilyenkor is fontos ugyanakkor, hogy mindegyik állatnak meglegyen a saját helye a lakásban - ha van rá lehetőség, akár külön-külön szobában. Az alapvető cél, hogy legalább 1-3 méteres távolságot tudjanak egymástól tartani úgy etetéskor, mint akkor, ha szeretnének kicsit elvonulni egy csendes helyre. Ebből persze logikusan következik, hogy minden cicának külön etetőtálat és alomtálcát kell fenntartanunk.

Bizonyosodjunk meg, hogy eleget iszik

Időnként egyes szobamacskáknál előfordul, hogy egy kis rásegítésre szorulnak annak érdekében, hogy elegendő folyadékot fogyasszanak. Bizonyos esetekben a nyers macskakaja is jó megoldást jelent, máskor viszont kifejezetten vízre lehet szükség. Csakhogy néhány cica nem szívesen iszik tálból. Ilyenkor segíthet, ha beüzemelünk egy beltéri csobogót, ahol folyó vízből ihatnak.

Nagy és nyitott alomtálca

Amennyiben úgy látjuk, kedvencünk nem szívesen ürít a neki kitett alomba, úgy elképzelhető, hogy egy nagyobb és nyitott tálcával már sikerrel járunk nála. A cél, hogy a macska kiélhesse természetes ösztöneit, beleértve az ürítés előtti ásást, majd dolga végeztével a végtermék eltüntetését.

A legtöbb macska a nem illatosított almot kedveli. Fotó: Getty Images

Az alom optimális helye

Akárcsak az emberek, a macskák sem szívesen esznek onnan, ahova ürítenek. Tegyük tehát egymástól távol az etető- és itatótálat, illetve az alomtálcát, elvégre ez egyébként is így higiénikus. Célszerű továbbá utóbbinak egy csendes helyet keresni, hogy az állatot semmi és senki se zavarja, amikor üríteni szeretne.

Tartsuk mindig tisztán az almot

A macskák kedvelik a tisztaságot, egyben nagyon érzékenyek a szagokra. Nem véletlen, hogy legtöbbjüknél a nem illatosított almok válnak be leginkább. Ugyancsak fontos, hogy rendszeresen takarítsuk az almot: legalább naponta egyszer szedjük ki a szennyezett részeket, hetente egyszer cseréljük ki a teljes almot, havonta egyszer pedig mossuk is ki a tálcát.

Ne erőltessük a közeledést

A legtöbb macska számára kiemelten fontos, hogy úgy érezzék, ők irányítják a történéseket. Ahhoz tehát, hogy elnyerjük a bizalmukat, meg kell engednünk nekik, hogy ők válasszák ki az időt és módot, amikor és ahogy interakcióba kívánnak lépni a gazdival.

Kaparófa a búvóhely közelében

Lássuk be, nem szívesen érnénk haza arra, hogy kedvencünk ízekre kaparta a kedvenc ülőgarnitúránk minden egyes elemét. Ezt leginkább úgy kerülhetjük el, ha - akár több helyre is - kiteszünk neki kaparófát oda, ahol előszeretettel szokott pihenni és aludni.

Az ehhez hasonló helyzeteket egy kaparófával megelőzhetjük. Fotó: Getty Images

Növények, amelyeket rágcsálhat

Ahogy a kaparás, úgy a rágás is normális viselkedés macskák esetében - egyben éppúgy aggasztó helyzetet teremthet a gazdi számára. Annak érdekében, hogy megelőzzük a lakás értékes tárgyainak megrongálását, szerezzünk be nem mérgező növényeket vagy füvet a cica számára. Eleinte egy kevés nyers kajával is bekenhetjük a leveleket, így biztatva kedvencünket a rágcsálásra. Alternatív megoldásként próbálkozhatunk szárított marhahússal is növények helyett.

Vadászat a négy fal között

Szobacicák esetében az egyik legnehezebb feladat, hogy megőriztessük velük fizikai aktivitásukat. Ebben számos macskajáték segítséget jelenthet, ugyanakkor kifejezetten hasznosak azok az interaktív, csörgőlabdával vagy műegérrel működő dobozok, amelyek a vadászösztöneiket ébresztik fel elsősorban.

Fő a változatosság

Természetesen a macskák is ráunnak egy idő után a játékaikra, ha folyton csak ugyanazzal játszhatnak. Érdemes tehát szem előtt tartani, hogy rendszeresen valamilyen új dologgal is meglepjük őket, így fenntartva az újdonság varázsát. Nem kell nagy dologra gondolni: akár az is jó megoldás lehet, ha néha egy lézertollal a falra világítva kínálunk nekik levadászandó prédát. Bár az fontos ilyenkor, hogy a játék végén adjunk neki néhány jutalomfalatot, nehogy túl frusztrálóvá váljon számára a hiábavaló kergetőzés.

Saját testrészeinket ne nyújtsuk prédaként

Sokan esnek abba a hibába, hogy kezüket vagy ujjukat nyújtják kismacskájuknak egy kis vadászatra, birkózásra. Bármennyire is aranyosak azonban ilyenkor a cicák, ez hamar visszaüthet, mivel megtanulják, hogy az adott testrész egy ideális célpont. Végeredményben tehát akaratlanul is arra taníthatjuk őket, hogy agresszíven viselkedjenek az emberekkel szemben.

Adjunk neki valami izgalmas néznivalót

A macskák imádják a környezetüket vizsgálgatni, megfigyelni, különösen magasabb helyekről. Egy belső ablakpárkány kifejezetten pazar lehetőséget nyújt nekik tehát némi szórakozásra. Olyan cicák is akadnak, amelyek szeretnek videókat vagy kisebb állatokat formáló dísztárgyakat nézegetni.