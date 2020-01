Macskafajták, amelyek szeretik az embert

Cornish Rex

Közéjük tartozik a Cornish Rex is, amelynek kissé mulatságos külseje valóban egy igazi kis bohócot takar. Imád játszani, trükkökre is könnyen megtanítható, mindenre hajlandó, hogy szórakoztassa imádott gazdáját, és kutyákat megszégyenítő lelkesedéssel hozza vissza az eldobott labdákat és játékokat. Gyakran kimutatja a szeretetét és ragaszkodását, nagyon intelligens, és igazán elbűvölő személyiségű állat.

Cornish Rex

Egyiptomi mau

Az egyiptomi mauk szintén közismertek ragaszkodó és kedves természetükről, mindig kaphatóak egy kis játékra. Az egyik olyan fajta, amelynek egyedei közül sokan kifejezetten szeretik a vizet, úgyhogy akár fürdés, zuhanyzás közben is a gazdi sarkában lehetnek. Az idegenekkel távolságtartóbbak, de a gazdájukért rajonganak, és nagyon hűségesek, ráadásul sokat kommunikálnak nyávogással. Más cicákkal is jól kijönnek, így második vagy harmadik macskának is bátran válaszhatók.

Egyiptomi mau

Devon Rex

A Devon Rex elbűvölő, és imád a gazdájához bújni - ha lehetőséget lát rá, hogy a szeretett ember ölére vagy akár vállára üljön, soha nem hagyja ki. Kifejezetten érzelmes fajta, okos, és könnyen alkalmazkodik; a játékra is mindig készen áll. Pluszelőnye, hogy hullámos bundáját nagyon könnyű ápolni, ezért kifejezetten "problémamentes" fajta.

Devon Rex

Maine Coon

A Maine Coonok afféle gyengéd óriások. Kiscicaként imádnivaló kis szőrgombócok, felnőttként pedig hatalmasra nőnek, és ezzel a hatalmas testtel állandóan a gazdin lógnak - néha már szinte túlságosan is ragaszkodóak. Gyerekekkel és kutyákkal is szépen eljátszanak, az idegenekkel is nyitottak (ezért például veszélyesebb is őket lakáson kívül tartani). Szívesen hoz vissza tárgyakat, szeret pancsolni, kifejezetten "beszédes" fajta, és remekül elvan a lakásban is, így bátran egyedül hagyható hosszabb időre.

Maine Coon

Tonkinéz

A tonkinéz egy különösen szép fajta kékeszöld vagy türkiz szemszínnel. Békés, okos, olyannyira, hogy akár a pórázon vezetett sétára is könnyedén rászoktatható. Remekül tanítható, örömmel apportíroz, és képes órákon keresztül az ember ölében vagy vállán ücsörögni. Jól kijön más macskákkal, de rajongásának igazi tárgya a gazdi, akivel sosem hagyna ki semmilyen lehetőséget sem az összebújásra, sem a játékra.

Tonkinéz

Perzsa

A perzsa macskák mulatságos arcuk miatt sokak kedvencei, és erre a természetükkel is abszolút okot adnak. Ha a gazdi hazaér a munkából, szinte repülnek hozzá, az ölébe ugranak, és magyaráznak, dorombolnak, igazi lakáscicák, akik sosem spórolnak azzal, hogy kifejezzék, mennyire szeretik az embert. Nagyon ragaszkodók, egy dologra érdemes velük kapcsolatban kifejezetten figyelni (a szőrük ápolásán kívül): nagyon szeretik a hasukat, és hízékonyak. Éppen ezért bármennyire kedvesen kunyerálnak is, módjával etessük őket, és pontosan tartsuk be az állatorvos által javasolt étrendjüket.

Perzsa

Forrás: vetstreet.com