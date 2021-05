Így fogadjunk be macskát a családba

Hogyan lehet megnevelni a közismerten öntörvényű macskákat? Részletek itt.

Mielőtt az új jövevény megérkezik, próbáljuk meg úgy időzíteni az elfoglaltságainkat, hogy legyen egy-két napunk, amikor otthon tudunk vele maradni. Időre lesz szüksége, amíg megszokja az új környezetet, illetve az új élőlényeket maga körül. Szüksége lesz egy saját kosárra, esetleg házikóra, ketrecre, amelyet puha törölközővel bélelünk ki, hogy kellemesen érezze magát. Állatpelenkát is érdemes beleteríteni, hiszen az anyukájuktól frissen elválasztott piciknél előfordulhatnak még balesetek.

Beletelhet néhány napba, mire egy befogadott kismacska megszokja az új környezetet

Befogadás előtt győződjünk meg arról, hogy minden szükséges oltása, vizsgálata, tesztje megvan-e, különösen, ha esetleg más állat is van a háztartásban. Biztosítsunk neki biztonságos búvóhelyet, ahová elvonulhat, ha megijesztené a sok újdonság. Néhány napig, ha lehet, tartsuk egy kisebb helyiségben, akár a fürdőben, és csak akkor engedjük ki, hogy bejárja az egész lakást, ha a kisebb térben már hozzászokott az új szagokhoz, zajokhoz. Készítsünk be neki alomtálcát és almot, illetve vizet és tápot is!

Kóbor macskák befogadása sok esetben sok türelmet és figyelmet igényel a gazdiktól. A témáról bővebben ide kattintva olvashat.

Kosarába, fekvőhelyére betehetjük egy korábban viselt pólónkat, trikónkat, hogy könnyebben hozzászokjon a szagunkhoz. Ha megérkezik, tegyük az alomba, fogjuk meg az egyik mellső lábacskáját, és kaparjunk vele párat, így hamar tudni fogja, mire való.

Ne lepődjünk meg, ha megérkezve egyből elrejtőzik! Hamar fel fog oldódni, csak hagyjuk, hogy a saját tempójában fedezze fel a lakást. Beszéljünk hozzá sokat halkan és kedvesen, de ne kapkodjuk fel állandóan! Játsszunk vele, simogassuk, de ha először fél, és nem keresi a társaságunkat, ne erőltessük, mert egy kis idő múlva magától is közeledni fog. Az etetésnél tartsuk be az orvos utasításait. Mindig az életkorának megfejelő tápot kapjon, 8 hetes kor környékén még speciális cicatejet is felszolgálhatunk neki, majd folyamatosan szoktassuk rá a szilárd eledelre. Tehéntejet soha ne kapjon a macska, mert hasmenése lehet tőle, ami kiscicákra életveszélyes is lehet!

