Életet mentettek a macskák

"A macskáink (Simba és Mose) akkora zajt csaptak, hogy a feleségem felébredt és látta, hogy a macskák egy faldarabbal játszanak, amely akkor szakadhatott le a plafonról. Észrevettük, hogy repedések nyílnak a falakon" - mondta el Claudio Piana.

Kedvenceink olykor az életünket is megmenthetik. Fotó: iStock

Szerencséjük volt

A pár az észak-olaszországi Campo Ligure-i házában tért nyugovóra hétfő este, miközben Liguriában és Piemontéban heves viharok tomboltak. Akkor még nem tudtak róla, de egy korábbi felhőszakadás miatti földcsuszamlás megrongálta a házuk alapzatát. Amikor este kimenekültek a házból, egy sártenger állta útjukat, így végül tűzoltók mentették ki őket. Később a kétszintes ház teljesen összedőlt.

A házi kedvencek akár gyógyíthatnak is

Kis kedvenceink azonban nem csak a fent említett módon menthetnek életet. Ahogy már egy korábbi cikkünkben is olvashatták, az állatterápia napjainkban igen népszerű. Az állatok közelségének ugyanis komoly gyógyító hatást tulajdonítanak.

"Egy állat barátsága az egészség szigete az őrület világában. Legyen kutya, macska, madár, hal vagy teknős, egy állat mindig hűséges és őszinte barát marad, akivel nem kell versenyezni, akár jót, akár rosszat hoz az élet" - írta dr. Boris Levinson amerikai gyermekpszichológus, az állatterápia egyik úttörője, aki a 60-as években elkezdte kidolgozni az állatasszisztált terápia alapjait. A szakember ugyanis azt vette észre, hogy egyik 9 éves, igen zárkózott páciense sokkal jobban megnyílt neki, ha a kutyája is a szobában volt. Bár először kétkedve fogadták az elképzelést, azóta egyre több pszichológus von be a terápiába négylábú segítőket is.