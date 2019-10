A világ 5 legszebb macskafajtája

Perzsa

A hosszú szőrű, elegáns perzsa az egyik legidősebb és egyben legnépszerűbb macskafajta a világon. Csodás bundája több mint 80 féle színvariánsú lehet, többek között fehér, fekete, kék, csokoládébarna, vörös, krémszínű, ezüst és lila is. A szem lehet mélykék, kékeszöld, de barna is. Közepes méretű macska, fejformája kerek, orra rövid és nagy, kerek szemei vannak. A perzsa macskák nagyon kedvesek és imádják a figyelmet. Csendes és nyugodt természetű állatok, nem ugrálnak, nem másznak fel magasra és a legjobban a gazdáikkal szeretik tölteni az idejüket.

A hosszú szőrű perzsa az egyik legnépszerűbb macskafajta világszerte. Fotó: iStock

Sziámi

A rendkívül társaságkedvelő és kedves sziámi talán a "legbeszédesebb" macskafajta a világon - folyamatosan próbál a gazdáival és a külvilággal kommunikálni. Szinte mindenhová követi a gazdáját és imád ölben lenni. Követeli magának a figyelmet, nem szeret egyedül lenni. A testfelépítése arányos és izmos, feje háromszög alakú, a fülei hosszúkásak, a szeme pedig mandulavágású. Bár a legtöbb sziámi kölyök korában krémszínű, a színük néhány hét után változni kezd. A szőrük rövid és lehet elefántcsontszínű, fahéj árnyalatú, kékesfehér, de akár csokoládészínű is.

A sziámi rendkívül kommunikatív fajta. Fotó: iStock

Maine coon

A fenséges külsejű, kedves természetű maine coon a legnagyobb méretű házimacska a világon. Lojálisak és kedvesek, már-már szinte kutyaszerűen. Sokféle színű lehet a bundája, például vörös, narancsos, krémszínű, fehér, fekete és ezüst is. Szőre vastag, vízlepergető hatású, és a nagy hidegek ellen is védelmet nyújt. A szeme nagy és kerek, és lehet zöld, arany vagy rézszínű is. A maine coon egy nagyon intelligens fajta, amely imádja a gazdáját, de nem követel magának folyamatos figyelmet és időt. Inkább csak csendben követi az embert mindenhová, és néha egy kis nyávogással jelzi a jelenlétét és a szeretetét.

A maine coon a legnagyobb méretű házimacska a világon. Fotó: iStock

Ragdoll

A ragdoll egy vonzó külsejű, középhosszú szőrű macska csodaszép kék szemekkel. Nagyon kedvesek, játékosak, imádják a családjukat, és a gazdit megpróbálják mindenhová követni. Rendkívül okosak is és szinte mindig behúzott karmokkal játszanak. A szőrük különféle színű és mintázatú lehet, és minden mintázat különféle színkombinációkban jelentkezik. Lehet kék, fókaszínű, csokoládészínű, vörös, lila és krémszínű is. A bundájuk tényleg gyönyörű, viszont rendszeres ápolást igényel. Ideális családi macska, mert a gyerekeket is nagyon szeretik, szinte már kutyaszerű a természetük, és megfelelő gondozás mellett nem ritka, hogy 14 évnél is hosszabb ideig élnek.

A ragdoll az egyik legszebb macskafajta. Fotó: iStock

Skót lógófülű

Ez a fajta a különleges fülformájáról ismerhető fel, amely előre és lefelé konyul. Ezt a fülformát egy genetikai mutáció okozza. A skót lógófülűnek nagy, kerek szeme, valamint kerek feje van. A szőrük lehet hosszú és rövid is, és sokféle színű változat létezik - például csokoládé vagy levendula színű, kék, illetve fehér. Játékosak, kedvesek és nyugodtak. Egyik különleges jellemzőjük, hogy gyakran ülnek "Buddha-pózban", a hátsó lábaikon egyensúlyozva.

Különleges fülformája miatt igen népszerű a skót lógófülű. Fotó: iStock

Forrás: themysteriousworld.com