A macskák így olvasnak a tekintetünkből

A kutya és az ember kapcsolata hosszú évezredekre nyúlik vissza - őseinket először a vadászatban, később pedig már a munkában is segítették. Nem csoda hát, hogy a megfelelő együttműködés érdekében a kutya értelmezni tudja a gesztikulációnkat, sőt akár a tekintetünkből is tud olvasni. Az ELTE Etológia Tanszék kutatói azonban kiderítették: erre nemcsak ők, de a macskák is képesek.

A macskák képesek olvasni a tekintetünkből

Az embert elsősorban fejlett kommunikációs képessége emelte az állatvilág többi szereplője fölé. Információt átadni pedig nemcsak szavakkal, de mimikával vagy gesztikulációval is tudunk. Régóta ismert, hogy a kutya képes olvasni ezekből a jelekből, ami érthető is, hiszen az emberrel való együttműködése hosszú múltra nyúlik vissza. Az ELTE kutatói azt próbálták kideríteni, hogy a tekintet követése alapján a macskák is ugyanúgy képesek-e feldolgozni információkat.

Ehhez 41 közönséges házimacska viselkedését vizsgálták meg otthonukban. A kutatók két edényt helyeztek el az állat látóterében, az egyik üres volt, míg a másik alá jutalomfalatot rejtettek. Az állat gazdája a tekintetével segítette a macskát a helyes tálka megtalálásában. Az esetek egy részében az állatot is szólították, míg máskor csupán egy csettintéssel hívták fel a figyelmét a feladatra. Vizsgálták azt is, hogy a falatot rejtő tálka bámulása segíti-e jobban az állatot, vagy inkább az, ha időnként rápillantanak.

A macskák az esetek 70 százalékában megtalálták az elrejtett falatot, ami azt mutatja, hogy gazdájuk jelzéseit azonosították és értelmezték. Ráadásul ugyanolyan jól teljesítettek már akkor is, ha gazdájuk csak időnként vetett pillantásokat az edényre - ez pedig azt jelzi, hogy még a kevésbé észrevehető jelzéseket is képesek felismerni. A macskák tehát a kutyákhoz hasonlóan képesek az emberi szem mozgását követve értelmezni annak szándékát, ami az egyik legkomplexebb ember-állat kapcsolatnak minősül a kutatók szerint.