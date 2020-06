A lakásban tartott cicát így szórakoztassuk

Ugyanakkor ha egy cicát lakásban tartanak (ami a biztonsága szempontjából egyáltalán nem rossz dolog), akkor egy idő után viselkedési zavarok alakulhatnak ki nála, ha sokat unatkozik, és nincs rendszeresen lekötve a figyelme valamivel.

Szakértők szerint a legjobb, ami történhet, hogy az állat egy cicatársat kap - a legtöbb macska némi összeszoktatás után harmóniában tud együtt élni egy másik macskával, akivel sokat játszanak, kommunikálnak, és lekötik egymás szabad vegyértékeit. Ugyanakkor sokan vannak, akiknél plusz egy (vagy több) cica ilyen-olyan okokból nem opció, de szerencsére számukra is sok módszer van, amellyel kedvencüket elszórakoztathatják.

Rendszeres figyelemre van szükségük

Fontos a változatosság

A macskák imádnak mindenféle dolgokat kergetni, így egy lézerpointer csodás játékszer nekik. Akár egy órán át is képesek üldözni a falra vetített piros pöttyöt, és a játék végére alaposan el is fáradnak. Csak arra vigyázzunk, hogy ne világítsunk vele a szemükbe. Az is jó módszer, ha nem adjuk nekik egyszerre oda az összes játékukat, hanem mindig csak egy-két fajta elérhető nekik, amiket néhány naponta lecserélhetünk, és így biztosak lehetünk benne, hogy nem unnak rájuk. Váltogassuk az alufóliagolyókat, a dobozokat, plüssállatokat, labdákat, papírzacskókat - ezekkel imádnak játszani.

A macskák így beszélnek egymással - részletekért kattintson!

Ha a cica a szoba másik végébe fut, és hátranéz ránk, akkor gyakran fogócskázni szeretne, ilyenkor játsszunk vele mindenképp egy keveset. Ha még sincs kedve a mókához, azt leengedett farokkal, hátracsapott fülekkel, esetleg egy kis morgással fogja jelezni, ilyenkor inkább hagyjuk magára.

A cica lássa be a birodalmát!

Fontos, hogy a macskának legyen olyan helye, helyei, ahonnan "magaslatról" szemlélheti a terepet. Erre különböző emelvények, "cicapaloták" is rendelkezésre állnak, nagyobb lakásokban akár egy mászókát is betehetünk neki, de az is elég lehet, ha csak elérhetővé teszünk némi területet valamelyik szekrény tetején. A macskák imádnak nézelődni, nekik egy mozgalmasabb területre néző ablak kicsit olyan, mint az embereknek a televízió. Az ablakpárkányra tett puha párnával bátoríthatjuk a cicát a környezet megfigyelésére, ezzel akár órákra is leköthető a figyelme. Az egyik legjobb forgatókönyv, ha az ablak egy madáretetőre néz.

Talán furcsán hangzik, de beszélgetni is rendszeresen érdemes a macskákkal. Erősíti a kötődést, ha mindennap kifejezetten hozzájuk beszélünk egy keveset. Ha esetleg több cicánk van, akkor figyeljünk arra, hogy külön-külön is fordítsunk figyelmet rájuk.

Forrás: care2.com