A háború közepette is nyitva tart a macskakávézó

Bár a fővárostól, Kijevtől 500 kilométerre nyugatra lévő Lvivben egyelőre még nincsenek harcok, a város már készül az orosz invázióra: nagy erőkkel építik a barikádokat, tankcsapdákat, időről időre megszólalnak a légvédelmi szirénák, az utcákon pedig felfegyverzett katonák járőröznek. Ebben a bizonytalan és veszélyes helyzetben sok helyi lakos dönt úgy, hogy elutazik Lvivből, és a boltok, vendéglátó egységek is egymás után zárnak be.

"Olyanok, mint egy család"

Van azonban a városban egy macskakávézó, amely jelenleg is nyitva tart: Facebook-oldaluk tanúsága szerint mindennap reggel 9-től este 9-ig várják a látogatókat. "A macskáink 4 hónapos koruk óta élnek a kávézóban. Olyanok, mint egy család. A csapatommal rájöttünk, hogy soha nem fogjuk elhagyni az országunkat, ez az egyetlen hely, ahol el tudjuk képzelni magunkat a jövőben" - nyilatkozta a Cat Cafe tulajdonosa, Serhii Oliinyk a thedodo.com-nak.

Egy finom kávé és játék a cicákkal

Bár most sokkal kevesebben térnek be hozzájuk, mint korábban, még mindig vannak vendégeik, és nem csak helyi lakosok - sokan más városokból érkeznek, hogy igyanak, egyenek náluk valami finomat, és játszanak a cicákkal. A kávézó egyébként három nagy helyiségből áll, ebből kettő az alagsorban található, amelyek légiriadó esetén menedéket nyújthatnak az ott lakó 20 macskának, a vendégeknek és a személyzetnek is.

Nagyobb szükség van rájuk, mint valaha

A macskakávézó már hat éve működik. Oliinyk azt mondja, csapatával nem kollégákként, hanem közeli barátokként tekintenek egymásra, macskáik sorsát pedig mindannyian a szívükön viselik. Ameddig tudnak, nyitva tartanak, mert úgy gondolják, valami olyat biztosíthatnak az embereknek, amire most nagyobb szükségük van, mint valaha: egy helyet, ahol, ha csak egy rövid időre is, de elfelejtkezhetnek a háború borzalmairól, kicsit kikapcsolódhatnak és élvezhetik a cicák gyógyító társaságát.

