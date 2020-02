A macskatartás anyagi oldala

Először is érdemes átgondolni a cicatartás anyagi vonzatát: hogy pontosan milyen költségekkel jár a macskatartás, azt nehéz megbecsülni, ráadásul sok tényezőtől is függ. Amire egészen biztosan költenünk kell, az az alomtálca és az alom, az étel, a játékok, az oltások, az orvosi költségek, az ivartalanítás, a féregtelenítés, a parazitamentesítés, a játékok, esetleg a cicabútor, illetve a szőr ápolásához szükséges eszközök.

Bizonyos otthonokban a szökésbiztos kijárás biztosítása is pluszköltségekkel járhat. Az orvosi költségek néha borsosabbak is lehetnek, főleg, ha az állat megbetegszik. Éppen ezért ha anyagi gondokkal küzdünk, nézzünk utána, hogy ezek a költségek körülbelül mennyire rúghatnak, és utána gondoljuk át, hogy beleférnek-e a kereteinkbe!

Mit kell átgondolnunk, ha macskát tartanánk?

A macskáknak is kell a mozgás

Arról se feledkezzünk meg, hogy attól függetlenül, hogy a macskákat nem kell naponta sétáltatni, mint a kutyákat (bár a macskasétáltatás egyre népszerűbbé válik), velük is ugyanúgy rendszeresen időt kell tölteni, és gondoskodni arról, hogy eleget mozogjanak. A mindennapos játék nemcsak azért fontos, hogy fizikailag karbantartsuk a cicát, hanem azért is, mert nagyon jól erősíti a kötődést a gazdi és az állat között. Emellett ha tollas pálcával, labdával, lézerpointerrel, szaladgálással, birkózással lefárasztjuk a macskát, amiatt is kevésbé kell aggódnunk, hogy unalmában rongálni kezdi a bútorokat vagy a kárpitot.

A macskák - legalábbis nagy részük és főleg fiatalabb korban - alapvetően aktív, mozgékony állatok, de legalábbis imádják felfedezni az őket körülvevő világot, amelyből fontos ingereket merítenek. Hogy szórakoztassuk a lakásban tartott macskát? Kattintson!

Macskabarát otthon

Ha már a rongálásnál tartunk, gondoljunk arra is, hogy érdemes lesz macskabaráttá, illetve macskabiztossá tenni az otthonunkat. Bizonyos ételeket, tárgyakat, gyógyszereket, vegyszereket, növényeket el kell tennünk olyan helyekre, ahol nem érhetik el. Ennek egyrészt biztonsági okai vannak, másrészt a cicák szeretnek kaparni, leverni dolgokat, így ezekre is fel kell készülni, akárcsak arra, hogy a legváratlanabb helyeken is állatszőrt találunk.

Az alomtakarítás napi szintű feladata a macskásoknak - ezt is számításba kell venni: az almot nemcsak rendszeresen kell cserélni és tisztítani, hanem legalább heti egyszer az alomtálcát is fertőtleníteni kell.

Ne hagyjuk sokáig egyedül!

Azt is vegyük figyelembe, hogy a cicák nem szeretnek sokáig egyedül lenni, illetve a változást, utazást nehezen viselik, így előre gondoljunk arra is, ki és hogyan gondozza majd a kedvencünket, ha valamiért hosszabb időre el szeretnénk utazni.

Hosszú távú elköteleződés

Egy megfelelően tartott és nevelt macska akár 15-20 évig is elélhet, így hosszú távú elkötelezettségre készüljön, aki macskát szeretne: cserébe sok örömben is része lehet, mert ezek a négylábúak nagyon kedves és szórakoztató háziállatok.

Forrás: vetstreet.com