Egy macska, amely kiszagolja a halált

A Bostontól délre található Providence városban él a 14 éves Oscar, aki furcsa jóstehetségének hála lett világhírű. A cica 2005 óta él a Steere House idősek otthonában, ahol főleg időskori demenciában és Alzheimer-kórban szenvedő pácienseket gondoznak. Oscar valójában - több társához hasonlóan - terápiás állatként került az otthonba azzal a céllal, hogy jelenlétével segítse a lakókat és biztonságot, megnyugvást nyújtson nekik.

Oscar, a macska. Fotó: steerehouse.org

Ám Oscar ennél sokkal többre is képes. Furcsa jóstehetségére már korán fény derült. 2007-ben David M. Dosa a New England Journal of Medicinetudományos lap hasábjain számolt be arról, hogy a macska 25 lakó halálát előre megjósolta. Ez a szám pedig napjainkig megsokszorozódott, mára több mint 100 ilyen esetet jegyeztek fel.

Ez a bizonyos jóslás úgy történik, hogy Oscar letelepedik azoknak a betegeknek az ágyára, akik hamarosan meg fognak halni. A macska egészen addig ott marad, míg be nem következik a vég, majd felkel és továbbáll. Az otthon dolgozói az évek alatt megtanulták, hogy Oscar előrejelzését komolyan kell venni, és amint meglátják, hogy a cica lefeküdt egy lakó mellé, azonnal értesítik annak rokonait, hogy legyen idejük elbúcsúzni.

Oscar különleges képességére nincs még pontos tudományos magyarázat, de sokan úgy gondolják, hogy a cica az elhalt sejtek által kibocsátott kémiai nyomokat szagolhatja ki.

